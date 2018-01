Vecinos de Las Naciones limpiaron sus patios gracias a operativo del municipio

– Pobladores valoraron este tipo de acciones que contribuyen a despejar los cachureos acumulados por años en los domicilios.

A eso de las 10 de la mañana de este sábado, los camiones de la empresa Areas Verdes dispuestos para este fin, comenzaron el retiro desde los domicilios de población Las Naciones los más diversos cachureos que los vecinos acumulaban en sus patios. Fue el debut del operativo de limpieza emprendido por la Municipalidad de Punta Arenas.

Para esta instancia, funcionaron dos camiones de la firma local que se adjudicó el contrato de la basura en la capital regional, complementado con tres camiones de la dirección de Aseo y Ornato del municipio. La extenuante faena puso a prueba el primer día de recolección de “cachureos” de gran volumen, el cual proseguirá la próxima semana en el sector de Río de la Mano.

“Solo en la mañana llegaron 4 camiones al vertedero. Esto es lo que estamos buscando y ha sido un gran trabajo de los funcionarios de la municipalidad. Estamos trabajando por una ciudad más limpia y esto incluye los patios de las casas de los vecinos. Esto colabora para que haya menos opciones para botar cosas en las prolongaciones o en los parques como pasa en la actualidad. Ha sido un éxito, el miércoles hubo un puerta a puerta para coordinar las acciones”, manifestó el alcalde Claudio Radonich.

El operativo fue valorado por los vecinos de Las Naciones, quienes lograron -durante la noche del viernes y parte de la mañana del sábado- reunir la mayor cantidad de “cachureos” en las calles para que sean retiradas por los camiones, tales como latas de construcción, colchones, sillones, televisores, refrigeradores y hasta bicicletas en mal estado.

El poblador Pedro Silva Miranda destacó que “para nosotros es espectacular, porque no teníamos dónde dejar este tipo de basura y para llegar al vertedero sale bastante caro. Por lo que es muy bueno y es un alivio para todos los vecinos que pueden dejar su basura donde corresponde y no tirada en cualquier lugar”. Igualmente, Sebastián Paillacar depositó sus cachureos durante la noche y de forma ordenada, para que los camiones no tengan mayores inconvenientes. “Está bien, porque justamente este día no se trabaja, eso es lo principal. Así hay tiempo para seleccionar y sacar las cosas. Lo único que la gente empezó desde la noche a sacar sus cosas y aparecían camiones particulares a dar vuelta todo. Yo tenía muchas cosas en el patio y todavía queda más. Pero valoro mucho esta iniciativa del municipio”, afirmó el habitante de la tercera edad.