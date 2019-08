Vecinos de Lord Cochrane complicados por desechos que dejó constructora

El vecino de la población Lord Cochrane, José Solís Ferrada, se contactó con La Prensa Austral para dar a conocer que frente a su domicilio, en calle Santiago Zamora 2717, entre Pedro Aguirre Cerda y Las Heras, una empresa realizó trabajos y dejó los desechos sin retirarlos aún.

En el lugar, la firma instaló barandas para seguridad de los habitantes que caminan por ese sector.

A Solís dijo llamarle profundamente la atención que en la escalera principal de la cuadra no fueran capaces de poner un doble pasamano, siendo que hay tantos adultos mayores que utilizan este apoyo para subir o bajar. “No les costaba nada poner un poco más de material y hacer el trabajo completo”, indicó.

Además denunció la falta de prolijidad de la firma por dejar abandonados en la vereda parte de los desechos del material utilizado para los trabajos, como restos de mezcla de cemento.

Marcia Montiel, que cuida una abuelita, comentó que hace unos días la sacó a dar una vuelta y tropezó con los desechos, cayendo.

El vecino realizó llamados telefónicos pidiendo el retiro de los escombros y que se construya el segundo pasamano pero no le fue bien, “porque no me hicieron caso”, destacó.