Vecinos de Raúl Silva Henríquez denuncian grave foco de insalubridad en sector alto de la población

Este fin de semana, vecinos de la población Raúl Silva Henríquez decidieron hacer pública su molestia por una situación que, a la fecha, consideran insostenible y sobre la cual exigen una intervención definitiva, por parte de las autoridades: el foco de insalubridad que está provocando la vertiente que atraviesa las denominadas toma 1 y 2 que se ubican entre Hornillas y Manantiales, en la zona norponiente de la ciudad.

Para los afectados, las aguas empozadas en la otrora funcional plaza del sector -donde incluso existió una toma, ya desalojada- y el escurrimiento de éstas por diversas calles, han propiciado la proliferación de malos olores, moscas y basura, todos estos elementos de gran riesgo para la salud de quienes viven en las inmediaciones como para los usuarios del Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas y la comunidad de la Sala Cuna y Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla.

Buscando solución

De hecho, tales puntos fueron representados por los reclamantes a través de un documento que se hizo llegar en septiembre por parte de la Junta de Vecinos de la población al superintendente del Medio Ambiente, su par de Salud y al municipio local, ello con el propósito de que visiten el lugar y conozcan la incómoda realidad, además teniendo la expectativa de que se llegue a una pronta solución.

De los citados, sólo llegó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien verificó las áreas de afectación y acogió las aprensiones de los reclamantes, como también de habitantes de viviendas situadas en terrenos del sector que pertenecen a privados, los que serán citados por el jefe comunal para conversar el miércoles de la próxima semana.

Responsabilidad:

dueños de los terrenos

Al respecto, la presidenta de la Junta, Liz Cárcamo valoró la idea, por cuanto sería la punta de lanza para terminar con episodios contaminantes que se arrastran desde hace años. “En días de lluvia, el problema de las aguas malolientes se acrecienta y eso es grave para nuestros niños, adultos mayores, y los que deben pasar por acá a pie para llegar al jardín o al Centro de Salud. Por lo mismo, esperamos que los dueños de los terrenos se enteren de los problemas que tenemos y hagan algo”, dijo, planteando otras afectaciones en el área como son la disposición de residuos y escombros por parte de terceros muchas veces ajenos a la población, donde la reubicación de una batea dispuesta en la plaza, se torna más que urgente.

Por su parte, Radonich reconoció que si bien las facultades del municipio no permiten intervenir de manera administrativa la situación que aqueja a los pobladores, sí está la voluntad de reunir a los propietarios para zanjar el tema. “Esto no sólo afecta a los vecinos, sino también a quienes se instalaron en predios privados, donde más que tomas tenemos comodatos precarios, porque su estadía ahí fue aceptada por los dueños. Pero al margen, el punto para todos aquí, es que se han visto enfrentados a las aguas negras que escurren por toda la ciudad. En ese sentido, hay que decir que por esas casas instaladas en los terrenos privados, se produce igualmente un problema sanitario pues como en todo lugar, necesitan de infraestructura básica como son los baños y el alcantarillado. Acá insisto, los dueños de los terrenos no se han hecho responsables de la condición insufrible que enfrentan los vecinos del sector y eso es un tema que tenemos que solucionar. Por ello es que los vamos a conminar a participar del Concejo Municipal, eso sin perjuicio de las medidas que revisaremos con la autoridad sanitaria para que fiscalice el área, ya que esto es una problemática de salud pública”.

Finalmente, el alcalde indicó que recientemente se ofició a la Dirección de Obras Hidráulicas del Mop, para que identifique si la condición de las aguas es producto del desvío de algún cauce.