Vecinos de Río de la Mano denuncian violenta agresión de pitbull

Una vecina de Río de la Mano denunció que pasadas las 15 horas del jueves un perro de la raza pitbull que se escapó de un domicilio de calle Capitán Serrano, atacó a tres perros que se encontraban en el sector, los que fueron socorridos por los vecinos que salieron a presenciar la agresión, producto de los fuertes gritos de dolor que lanzaron los animales.

La mujer, dueña de un can afectado, quiso resguardar su identidad, por miedo a la familia dueña del pitbull, aunque de todas formas entregó su testimonio: “Yo me encontraba en la casa y mi hija había ido al consultorio de salud con su pequeño. A los pocos segundos sentí muchos ladridos de perros y gritos de los vecinos, lo que me llamó bastante la atención. Hasta que llegó mi nieto llorando, contándome que nuestra perrita estaba siendo atacada salvajemente por un perro pitbull. Yo con la desesperación intenté separar con las manos a mi querida mascota y no sé de donde saqué fuerzas para liberarlo”, señaló.

Una de las situaciones más complicadas fue la que vivieron 15 pequeños del jardín infantil Josefina Braun, el que se encuentra frente a la casa dónde viven los perros pitbull, debido a que normalmente utilizan este horario para realizar actividades recreativas en la multicancha.

Una de las parvularias que se encontraba con los niños y niñas en ese momento, por lo que describió los terroríficos segundos cuando ocurrió el ataque: “Comenzamos a escuchar mucho ruido y los niños se acercaron a la reja para ver qué ocurría. Nosotros al darnos cuenta que el pitbull tenía entre sus dientes a otro perro y que podía acercarse a los pequeños, inmediatamente realizamos una barrera de contención para resguardar a los niños pero luego nos dimos cuenta que nuestras vidas también corrían peligro, así que nos refugiamos en el jardín”, declaró angustiada la educadora.

Si bien Carabineros llegó a los pocos minutos de ocurrido el ataque, testigos aseguran que los funcionarios no realizaron un debido cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, ya que los dueños no fueron detenidos, ni responsabilizados de la violenta acción del perro pitbull, siendo que la ley deja en claro que los dueños son quienes deben responder civilmente ante los daños que sus mascotas causen.

La Prensa Austral se reunió con los dueños de los perros pitbull pero prefirieron no realizar ninguna declaración, asegurando que iniciarán acciones legales frente a cualquier denuncia que se pueda realizar en su contra.