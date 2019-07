Vecinos de villa Silva Henríquez y Cerro de la Cruz aplauden nuevo recorrido de la línea 9 de Vía Austral

Casi 45 minutos. Eso es lo que tardó este jueves una micro de la nueva línea 9 de Vía Austral tras salir a eso de las 15,48 horas desde la calle Carlos González Yaksic, en la villa Nelda Panicucci, para llegar hasta el Hospital Clínico, a las 16,30 horas, ello previo a la conexión con diversos puntos que incluyen Avenida Eduardo Frei, Cerro de la Cruz, sector Centro, Centro de Justicia -en calle José Miguel Carrera- y el propio complejo hospitalario.

En un recorrido a bordo, La Prensa Austral buscó conocer la opinión de algunos usuarios, quienes calificaron positivamente la entrega del servicio, algo que reforzó con un dejo de grata sorpresa Alejandra Zapata Aguilera -santiaguina radicada desde hace casi dos años en Punta Arenas-, residente de la villa Cardenal Silva Henríquez. “Es primera vez que tomo la micro y me parece muy bien, sobre todo porque en el caso del hospital faltaba más cobertura y el sector sur estaba bastante abandonado. Además, debo decir que el servicio de buses acá es mucho más cómodo que el de Santiago”, acotó, mientras se dirigía al centro de la ciudad junto a su hijo Dylan -de 8 años-, un asiduo usuario de las micros.

Fabiola Hernández López tomó la máquina en calle Ignacio Carrera, entre Avenida Eduardo Frei y Zenteno, donde trabaja y su percepción se alínea con la anterior pasajera. “Ahí no pasaba ninguna locomoción que me dejara justo en el lugar. En mi caso, vengo de Raúl Silva Henríquez y tenía que tomar dos buses para llegar, la línea 4 casi no aparecía y encima de eso me dejaba en Zenteno, lo que no me gusta porque esa área no es muy iluminada, sobre todo en las tardes. Finalmente tomé este bus por recomendación de mi hija, a quien también le sirve porque pasa por la Escuela Patagonia, donde trabaja y porque también en su trayecto entra a mi población, a diferencia del otro recorrido, que pasaba derecho por Eduardo Frei. Por eso me conviene esta locomoción”.

Cerro de la Cruz

En otro asiento, Edita Bontes Bontes, se mostró conforme con el servicio, ya que cubre su requerimiento diario que es trasladarse desde su domicilio en el Cerro de la Cruz hasta el centro, como también en ocasiones, para dirigirse al mall Espacio Urbano Pionero. “Esta incorporación ha sido excelente, cubre lo mismo y más que la línea 4 y eso nos beneficia, especialmente a los residentes de mi sector”.

Isabel Soto Nonque, quien también vive en la villa Silva Henríquez, se dirigía a su casa, tras tomar el servicio en el centro de la ciudad, donde se desempeña laboralmente en el Casino Dreams. “Siempre he preferido las micros, ahora más todavía porque hay un número mayor y por lo menos en mi caso, ha resultado muy bien porque siempre llego a la hora a la pega, nunca he tenido un problema”.

En el mismo sector vive Guillermina Vivar Vivar, quien tomó la línea 9 por segunda vez desde que ésta debutó el lunes pasado. “Me agrada el servicio y además es económico e incluso con un tramo más corto que la 6, lo que me gusta más aún cuando voy a mi trabajo, lo mismo para mis hijos, que manejan los horarios para ir al colegio”

Siempre al volante

A cargo de la conducción en este trayecto, estuvo Santiago Alvarez Vásquez, quien es respaldado en su labor por los 28 años de experiencia que tiene en el rubro de la locomoción y ante todo, por la pasión que desde la infancia ha sentido por el transporte de pasajeros. “Cuando niño, era cobrador de las primeras micros, por lo que siempre me gustó la idea de aprender a manejar este tipo de vehículos, hasta que llegó el momento de que podía hacerlo. Empecé primero en colectivo y de ahí pasé a las micros amarillas, en la línea 7 de ese tiempo. Desde ahí no he parado e incluso mi familia se acostumbró, al punto que a veces mis hijos acompañaban algún recorrido y paseaban conmigo. Uno de ellos hasta hace un tiempo estuvo en lo mismo que yo pero ahora está en los camiones”.

A la hora de expresar cómo ve la locomoción mayor en Punta Arenas, el avezado chofer comentó que ésta es cada vez más relevante para la comunidad. “Es un medio que en todo momento va a ser más necesitado que el colectivo, todo pasa porque la gente vaya conociendo los recorridos y reecantándose con un servicio que es más cómodo, seguro y donde la gente llega tranquila a sus destinos. Tenemos que pensar que Punta Arenas se sigue expandiendo, por lo tanto, siempre será importante contar con la locomoción pesada”.

Agregó que hasta ahora, si bien las prestaciones de la línea no satisfacen a todos los usuarios, existe una valoración positiva en el 80% de los casos. “Ojalá la comunidad empiece a preferir los buses y sepa que éstos son más cómodos y seguros, andarán más relajados y llegarán tranquilos a sus destinos. Todavía falta en este caso que la gente conozca más el servicio, nos pasa en Cerro de la Cruz, que los adultos mayores ven la línea 9 y quedan un poco desconcertados porque no saben si va para el centro o el norte, pero ahí siempre abro la puerta y les pregunto para qué lado van”.

El subgerente de Operaciones de Vía Austral, Ricardo Mac-Namara destacó que el itinerario de esta línea permite no sólo dar mayor cobertura a las llegadas hasta el Hospital Clínico, sino que además es un complemento a los recorridos de sus símiles 1, por Martínez de Aldunate y a la 2 como también a la 6, desde el centro hacia el norte.