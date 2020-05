Vecinos de Vista Norte denuncian que constructora no les da solución a filtraciones en sus casas y departamentos

Un grupo de vecinos del condominio y edificio de departamentos de Vista Norte, en Barranco Amarillo, denunció que sus nuevas viviendas presentan filtraciones de agua y humedad, además de otros problemas con Salfa Inmobiliaria.

En ese sentido, Katherine Alvarez, quien es la delegada provisoria de los vecinos, acotó: “Tenemos varios problemas, tanto como condominio como propietarios individuales, porque hay casos de filtraciones de agua en los departamentos y casas, además de goteras en algunos casos. De los tres edificios, hay filtraciones en las puertas eléctricas”, dijo Alvarez.

A lo que continuó diciendo que “también hay humedad donde están las bajadas de aguas lluvias. En esos departamentos hay menores de edad, eso es riesgoso, porque se arriesgan a tener enfermedades respiratorias, más en este periodo de crisis sanitaria”.

– ¿Salfa se ha comunicado con ustedes para dar solución a estos problemas?

– “Salfa Inmobiliaria no ha dado respuestas a esos propietarios, porque, cuando se les envían los correos, ellos mandan a gente que ve el problema, pero no lo solucionan”.

– ¿Ustedes están organizados con alguna administración de espacios comunes?

– “No tenemos una administración provisoria, porque Salfa Inmobiliaria, al ser el primer propietario, debería entregar un administrador provisorio, lo que no ha ocurrido en meses. Se han hecho 3 asambleas y aún no se constituye un comité. Debido a esto no podemos realizar ninguna tarea como condominio”.