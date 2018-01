Vecinos del barrio Sur denuncian diversos casos de abandono de perros y maltrato animal

Roberto Vilches Silva

Muchas veces las buenas intenciones pueden transformarse en una mala decisión, esto ocurre cuando no estamos en total conocimiento de las responsabilidades que debemos asumir al momento de realizar una acción solidaria.

Fue el caso de dos hermanos de calle Miraflores, al sur de Punta Arenas, quienes en vista de su soledad decidieron -hace quince años- adoptar a una perra abandonada, sin darse cuenta que estaba en pleno período de gestación, lo que provocó que el número de animales dentro de su terreno, aumentara de manera preocupante, por lo que en la actualidad cuentan con cerca de 18 canes, los que producto de la situación de vulnerabilidad de Margot y Alfredo, las mascotas sufren desnutrición, diversas enfermedades a la piel y a los huesos, además de nunca haber recibido las vacunas contra la rabia, ni contra los parásitos internos.

El propio Alfredo admitió el error que cometieron: “Muchas veces uno actúa con buen corazón y cuando vimos a este animal que había sido abandonado, decidimos darle un hogar. El problema es que venía con una gran sorpresa, dio a luz seis cachorros y a pesar de que intentamos darlos en adopción desde un principio, por el hecho de ser quiltro todos los rechazaban, sólo una vecina adoptó a un cachorrito y no los podíamos botar a la calle”, relató el dueño de estos animales.

Vecinos molestos por aullidos, olores y

terribles escenas

Esto generó que los vecinos adyacentes a esta propiedad realizaran varias denuncias en contra de estos animales, debido a sus fuertes aullidos día y noche, además de fuertes peleas entre ellos, incluso de que en muchas ocasiones se comían a los cachorros recién nacidos debido al hambre que tenían o se pasaban a los patios vecinos para atrapar a las mascotas.

Alejandra vive en una de las propiedades colindantes a este terreno y asegura que no pueden dormir tranquilos, ni sus hijos pueden jugar en el patio trasero por miedo a que los perros suban las panderetas y les provoquen algún daño: “Yo he llegado a contar 24 perros y he visto cómo se han comido a los más débiles o los más pequeños. Además como no están esterilizados se comienzan a aparear entre ellos y se pegan las enfermedades, esto sumado a que nunca limpian el patio por lo que está lleno de heces, se transforma en una situación horrible”.

Eso sí, la vecina contó que en varias ocasiones han tratado de hablar con los hermanos, quienes reconocieron que la situación se les había ido de las manos, pero no sabían qué hacer, ya que no contaban con los medios ni para esterilizar a los canes, ni para llevarlos a un veterinario y hasta incluso muchas veces ellos dejaban de comer, para darle el alimento a sus mascotas.

Por suerte una agrupación que ayuda a los animales se contactó con los dueños de los perros y organizaron un operativo de ayuda para este domingo 21 de enero a las 14 horas en la calle Miraflores 723. En esta oportunidad esperan recibir el apoyo de la comunidad magallánica a través de la donación de pastillas desparasitarias para perros, también voluntarios para la construcción de caniles y manos fuertes para desmalezar el terreno.

Aunque lo principal es hacer un llamado a quiénes deseen adoptar a uno de estos animales, ya que luego de este operativo estarán esterilizados y desparasitados por lo que sólo necesitarán de un buen hogar y una cálida familia para comenzar una mejor vida.

Denuncia por

maltrato animal

Otro caso que ocurre a escasos metros de este lugar, es el relatado por Patricia Miranda quien iniciará una denuncia por maltrato animal en contra de una vecina domiciliada en calle Las Heras: “Esto ocurre hace muchos años y quiero ponerle un alto. He grabado cómo ella golpea a los perros con puños, patadas y elementos de fierro e incluso la he visto salir con un cuchillo a enfrentarse con sus mascotas”.

Si bien admite que se preocupan de darle la comida y el agua, asegura que están completamente hacinados ya que mantiene seis perros grandes en el patio y dos más dentro de su hogar, además de tener otras mascotas en el interior. Cuando ha enfrentado a su vecina por esta problemática señala que “ella se escuda en que sus mascotas tienen chip y están esterilizadas, pero eso no quita que sean súper agresivos entre ellos hasta llegar a la muerte, ya que en un principio eran 14 y ahora quedan muchos menos”.

Sobre el motivo principal por el que inició la denuncia penal se debe a que procura mejorar las condiciones de vida de los animales, ya que no cuentan con un canil dentro del terreno y deben estar a la intemperie a pesar del frío y de la lluvia, asegurando que han venido desde organizaciones a ayudar a esta familia pero estos se han negado a recibirla “yo lo único que espero es que estos perros sean adoptados por una familia que de verdad los quiera y les entregue todo lo que necesitan. Pero ellos no pueden seguir viviendo en estas pésimas condiciones”, finalizó la vecina.