Vecinos del desabollador asesinado están impactados con detención de esposa e hijos

Vecinos de Miraflores alto, al sur de la ciudad, se mostraron consternados por el curso que tomó la investigación del crimen del desabollador Omar Díaz Barría, al conocerse la detención de la esposa de la víctima, Margarita Pérez; y dos de los hijos del matrimonio, Omar y Constanza Díaz Pérez.

El trabajo de dos años y 6 meses de investigación policial, compilados en decenas de informes y peritajes, le permitieron al fiscal de la causa, Fernando Dobson, formalizar por parricidio consumado a estas tres personas.

El crimen se cometió la noche del 5 de febrero de 2018 y el cadáver fue encontrado el 10 de febrero en un sector de parcelas, al sur poniente de Punta Arenas.

El informe de autopsia de la médico del Servicio Médico Legal de Punta Arenas, Maricarmen Bravo, estableció como causa de muerte una anemia aguda, con data de muerte entre 4 y 7 días. El cuerpo presentaba signos de quemadura con posterioridad al deceso. Las múltiples lesiones, 58 en total, son todas “compatibles con arma blanca”, además de presentar “alteraciones en la piel”, refiriéndose a las quemaduras.

Móvil del crimen

Mucha gente se pregunta por el móvil del crimen. De cómo una madre y los hijos pudieron llegar a involucrarse en algo así, tan premeditadamente y guardando cómplice silencio. No obstante, el grupo familiar jamás ha declarado que haya cometido el delito que les imputa el fiscal Dobson.

Pero la prisión preventiva la consiguió el persecutor en base a un trabajo técnico-científico, aportado por la Policía de Investigaciones, que vincula a los detenidos con el horrendo final del desabollador.

Aunque la defensa sostenga lo contrario, la Fiscalía no duda en la participación culposa del trío. Por eso le dio tranquilidad la resolución del juez Juan Villa que, en base a los antecedentes expuestos, decretó la prisión preventiva, considerando que son suficientes “para presumir fundadamente que a los imputados les asiste responsabilidad en calidad de autores”.

La ingesta de alcohol permanente y rasgos agresivos del fallecido como consecuencia de aquel hábito, podrían haber derivado en el ensañamiento del que dio cuenta el fiscal.

Vecinos

La víctima vivía en calle Miraflores, entre Arauco y Patagona, lugar donde la PDI realizó un completo empadronamiento, consultando en su momento a cada uno de sus familiares directos de lo que sabían respecto a Omar Díaz.

En uno de los informes, la policía contradice las declaraciones iniciales de la esposa que dijo que ese 5 de febrero habían salido a preguntar a los vecinos por el paradero del esposo.

La Brigada de Homicidios concluye que “no hay testimonio de algún vecino de calle Miraflores que corrobore los dichos de búsqueda de la familia en lugar cercano al domicilio.

Tampoco la familia concurrió el día 5 al Supermercado El Ahorro, como declararon, sino que recién el día 7, cuando Marbeth (hermana del fallecido) los llevó a dicho lugar”.

Y como antecedente se deja constancia en el informe que “nunca establecieron algún interés con la investigación”, en alusión a la esposa y los hijos.

“No lo puedo creer”

Con 50 años viviendo en calle Miraflores, frente al domicilio de la familia Díaz-Pérez, el vecino Juan Velásquez Bórquez, se muestra completamente incrédulo. “Hasta que no diga que ella fue no lo voy a creer”, indicó enfáticamente, sobre su ahijada de casamiento.

“Adentro de casa no sé, pero que yo haya visto que se trataban mal no lo vi. Por eso quedé frío y no lo podía creer, porque a mi modo de pensar es increíble”, comentó.

Incluso el día en que Omar desapareció lo estuvo esperando porque le había encargado una protección para un jeep. En la tarde, como las 17,30 horas, cruzó a conversar con él pero no llegaba. “Le pregunté a Margarita y me dijo que había salido y que volvía enseguida. Más tarde fui de nuevo y ahí me señaló que estaba preocupada. Y contó que había ido a El Ahorro, porque le encargó cigarros y que olvidó comprarlos”.

Dueño de El Ahorro

Eduardo Carrasco Alvarez, dueño del supermercado El Ahorro, recordó que cuando apareció muerto el vecino Omar Díaz, esto causó conmoción, “porque a él lo conocíamos hace muchísimos años, pero después ya no supimos nada más”.

Hasta ahora, que fue detenida la madre y dos hijos. “Es algo que obviamente nos sorprende porque todos son clientes, pero hay que esperar lo que diga la justicia y que la investigación siga avanzando para que se aclare lo que realmente pasó”, expresó consternado por el vuelco que tuvo el caso.

Carrasco hizo mención a cuando la Policía de Investigaciones le solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque precisó que en ese tiempo no tenía equipos exteriores para tal efecto.