Vecinos del ex hospital y proyecto anunciado por el intendente: “Ver para creer”

Han escuchado de tantos proyectos que ante la consulta, lo primero que asoma es una sonrisa socarrona. También han visto maquetas y planos, pero al salir de sus casas, el panorama es el mismo en las dependencias del ex hospital regional. Lo único que cambia es un rayado nuevo o basura, porque los vidrios ya están todos rotos.

Los vecinos del ex centro asistencial ven con escepticismo el anuncio realizado el viernes por el intendente José Fernández. Es que han sido tantas las autoridades que han recorrido el lugar con los mismos diagnósticos y anuncios que ya los vecinos están como Santo Tomás, “ver para creer”.

Judith Saavedra confiesa que tuvo la mala suerte de dejar el barrio 18 de Septiembre, donde vivió 17 años, para comprar una casa en pasaje Goleta Ancud, y estar más cerca del hospital. “Me dijeron que compre aquí, que como estamos viejitos vamos a estar a un paso del hospital y ahora tengo que ir por allá lejos”, contó entre risas.

Respecto del proyecto anunciado, es clara: “Cuántos intendentes han prometido arreglar esto, se van y queda nulo; viene otro intendente, otra propuesta, y se acabó. Para más remate, están tan poco tiempo que no alcanzan ni a respirar. Cuando recién llegamos aquí, hubo una reunión de la junta de vecinos y un caballero mostró un bosquejo, lo que se iba a hacer, precioso, ‘esto se presenta -nos dijo- y a fin de año nos dan el visto bueno’. Nunca más se supo ni se vio maqueta. Todo queda de pura palabra nomás”, criticó la vecina, que diariamente ve ingresar niños y jóvenes a las dependencias del ex recinto médico.

“Estamos cansados”

Un par de casas más allá, Carlos Humberto Calisto opina de manera similar: “Hemos hablado con algunas autoridades y estamos cansados de que nos digan ‘vamos a hacer esto’ o ‘vamos a hacer esto otro’, entonces estamos escépticos sobre lo que se puede hacer. Esperamos que las actuales autoridades se pongan a hacer estudios, pero con claridad, que haya movimiento; anuncios ha habido por montones, que lo van a demoler o lo van a vender, y la verdad algunos no estamos muy de acuerdo con esto de la demolición, pero sí se puede hacer por partes y usarlo para oficinas. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, y vean lo que se va a hacer, pero prontamente, porque estamos bastante cansados de esperar por tantos años”.

Patricio Paiva en tanto, en el mismo pasaje tiene su academia de Kenpo Karate desde hace diez años. “Vengo escuchando de proyectos hace 4-5 años, que se va a hacer un centro cívico, que es muy atractivo e interesante, pero en este tiempo no ha pasado absolutamente nada y sigue como está al frente, abandonado. Hartas veces hemos escuchado que se va a hacer algo y nadie define, no sé en qué topan después. Una vez tenían considerado hasta el presupuesto, y no pasó nada otra vez. Cambian de administración y gobierno y parece que partimos de cero, entonces esa es la decepción que hay respecto a lo que pasa con el ex hospital”, manifestó.

Finalmente, por calle Angamos, Carolina Pérez, que ha estado toda su vida en el sector, se suma al recelo sobre este anuncio. “En realidad, desde que se dejó el hospital se han dicho muchas cosas de lo que iban a hacer, un centro cívico nos dijeron a los vecinos y al fin y al cabo no pasa nada. Ahora dicen que lo van a demoler, pero en ese entonces nos dijeron que demolerlo iba a ser más caro que adecuarlo para las instituciones que querían tener acá”, lamentó.