Vecinos del Loteo Sur denuncian que baja presión de agua durante los fines de semana les impediría lavar y ducharse

La consejera Roxana Gallardo denunció -en la última sesión del Consejo Regional- la difícil situación que deben enfrentar durante el fin de semana varias familias del Loteo Sur, al final de calle Manuel Rodríguez por Avenida Pueblos Unidos- cuando la presión del agua potable es tan baja que apenas pueden realizar tareas tan básicas como lavar la ropa o ducharse. Por tal motivo solicitó oficiar a la empresa Aguas Magallanes para aclarar la situación.

Gallardo acusó que este era un problema que los vecinos han debido soportar hace más de un año. “Han reclamado en reiteradas oportunidades sin obtener ninguna solución. Al principio los vecinos tuvieron harta paciencia porque se nos explicó que como era un sector nuevo había que hacer algunos ajustes con la presión del agua, después se entregó una petición con firmas y se nos dijo que se iba a instalar una bomba de alzamiento, para aumentar la presión en los sectores altos, porque como la ciudad se extendió, la red no estaba suficientemente acorde a las nuevas construcciones. La empresa tiene que invertir y la pregunta que yo me hago es si se va a hacer algo o simplemente los vecinos se tendrán que acostumbrar a tener agua de lunes a viernes”, complementó.

La consejera sostuvo que la gente estaba pagando por un servicio y no de lunes a viernes, sino de domingo a domingo. “Cuando me preguntan yo le digo que se han hecho todos los reclamos, se habló con gente del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización), también hubo un compromiso de que ellos iban a ver qué pasaba con el tema y ya ha transcurrido más de un año. La gente no se queda sin agua, pero corre un hilo en las cañerías, pero tú no estás pagando por esto”, puntualizó.

De hecho en un documento fechado el 9 de enero de este año, la entonces directora del Serviu Hina Carabantes emitió un oficio donde se le informa a la ahora consejera Roxana Gallardo sobre una reunión sostenida con la empresa sanitaria y sobre los acuerdos tomados. En la ocasión se hace mención que la situación estaba siendo revisada y monitoreada por la empresa Aguas Magallanes, encargada de dar el suministro y mantención del servicio, y que ésta última se había comprometido a entregar una solución técnica que signifique la mejora sustancial de la presión de agua del loteo.

Por su parte, la vecina Carolina Pérez señaló que desde que llegaron a vivir a los departamentos habían tenido muchas complicaciones con la presión del agua. “El fin de semana es un caos, no podemos lavar, no podemos hacer prácticamente nada. La mayoría de las personas está en su casas y se ocupa más agua por una u otra cosa lo que hace que la presión caiga drásticamente, hasta el punto de que casi no exista suministro. Se ha pedido ayuda, se ha hablado con mucha gente y nadie hace nada, nadie nos da una solución. Hemos hablado varias veces con funcionarios de la empresa sanitaria, pero ellos dicen que sólo ven la presión del agua fría y no del agua caliente, que de eso se tenía que hacer cargo Salfa, que fueron los que construyeron los block, yo llevo viviendo 1 año 3 meses ahí y creo que hay varios vecinos que ya se resignaron”, planteó.

Anita Aribel manifestó que la última solución que les habían dado era realizar un cambio de bomba, pero esto lo tenía que realizar Salfa, ya que fue la empresa que construyó sus viviendas. “Hacer esto nosotros como condominio igual es caro. Cuando me entregaron mi departamento me cambié el primer día y no tuve ningún problema, esto empezó a ocurrir cuando comenzaron a instalarse los demás vecinos, hay más gente y menos presión de agua. Es un tema complicado porque el fin de semana uno lava y no enciende ni el calefón y durante la semana a la hora de almuerzo tampoco hay presión”, expuso.

Finalmente, Ingrid Soto, representante del block 6, planteó que había realizado varias consultas ayer y que habló con trabajadores de Aguas Magallanes quienes le habían explicado que la empresa no era responsables del problema de la baja presión del agua y que para ello tenían que hablar con representantes del Serviu y de la empresa Salfa.