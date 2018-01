Vecinos del mall molestos por efectos que tendrá el cobro de estacionamiento

Desde el martes 9 de enero comenzó la marcha blanca previa al cobro de estacionamiento en el mall Espacio Urbano Pionero, medida que ha sido criticada por la comunidad magallánica, pero que al momento de organizarse no ha sumado el apoyo necesario para revertir la norma.

Pero uno de los silenciosos afectados han decidido sacar la voz. Nos referimos a los vecinos de este centro comercial, que al estar ubicados en calle Manantiales han sufrido las consecuencias de los que buscan evitar el ingreso a este recinto y estacionan frente a sus casas, sin importarle los letreros y avisos en que los que se hace un llamado a no estacionar en esos lugares.

Rosa Subiabre, tiene una panadería en calle Manantiales y día a día debe lidiar con los automóviles que se estacionan frente a su casa, para evitar ingresar a los estacionamientos de este centro comercial: “El problema que tengo acá es dónde dejo mis vehículos, ya que salgo a comprar y al regresar, encuentro todo el lugar frente a mi casa ocupado”, incluso señala que colocó un cartel en su domicilio de “No Estacionar” pero que nadie lo respeta.

Adicionalmente remarcó que participó de varias reuniones ciudadanas en contra del cobro del estacionamiento, pero la poca participación terminó mermando el poder de la organización, así que la pobladora envió un mensaje a la comunidad magallánica. “Deberíamos organizarnos igual que cuando nos querían subir el precio del gas, así los centros comerciales no hacen lo que se les antoja con la población más pobre. Imagina a alguien que gana el sueldo mínimo, debe pagar los intereses de los productos que compra más un dineral por el estacionamiento, no me parece justo”, subrayó.

Arturo Sotomayor si bien señala que son agradecidos de tener el mall a pasos de su hogar, asegura que también les provoca un gran perjuicio: “Como mi casa queda frente del ingreso de los camiones al supermercado, desde las dos de la madrugada se comienzan a sentir bocinazos toda la noche, por lo que no podemos dormir”, argumentó molesto el vecino.

Una situación insólita es la que vive María Levicoy Guenchur, ya que no tiene dónde dejar su automóvil producto de la parada de micros en las afueras de su vivienda y ahora se suma a esta problemática, la marcha blanca de los estacionamientos: “Esto nos afecta a todos, desde que comenzaron a hablar del cobro en el mall son muchos los vehículos que se colocan frente a nuestras casas y uno no tiene como ubicarlos, para decirle que los corran”.

Relacionado