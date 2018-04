Vecinos del sector El Rebenque y controversia con Edelmag: “Vamos a pasar otro invierno a oscuras porque este señor (Yáñez) parece que no tiene mucha voluntad”

La concejala Daniela Panicucci indicó que esperaba que la empresa flexibilizara su postura porque la voluntad se demostraba con hechos.

En sesión extraordinaria del Concejo Municipal presidido por Vicente Karelovic, el gerente general de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag), Carlos Yáñez Antonucci expuso sobre dos temas de interés para el municipio y la comunidad: la situación del alumbrado público en sitios periurbanos de la ciudad y la responsabilidad que tiene Edelmag con el problema de cableado en Punta Arenas.

En relación a los 2.500 metros de cable en desuso que hay en la comuna, Yáñez explicó que “sobre nuestra postación se apoyan cables de propiedad de la empresa, que son los de media tensión y baja tensión que permiten la distribución de la energía eléctrica de la ciudad. También en ese grupo de cables se ubican los del alumbrado público, un cable piloto para la conexión de todas las luminarias de la ciudad que son propiedad de la municipalidad. Más abajo se sitúan los cables de las empresas de telecomunicaciones y televisión por cable que se apoyan en nuestros postes y sobre los cuales nosotros prestamos sólo el servicio de apoyo que es un servicio regulado. La mantención de estos cables es propiedad exclusiva de cada una de estas empresas y nosotros no podemos actuar sobre ellas. Ahora respecto a los cables de energía eléctrica están todos en uso, nosotros no tenemos cables en desuso”, precisó.

Sitios periurbanos

Respecto del alumbrado público y la red de electrificación domiciliaria en sitios periurbanos, Yáñez se refirió a los últimos casos conocidos donde hay líneas construidas que no han sido conectadas desde 2016, y explicó que la situación era la siguiente: “Para que nosotros podamos recibir las instalaciones construidas por el municipio se deben cumplir con ciertos requisitos. Al no tratarse de bienes nacionales de uso público donde están instalados estos postes hoy día y ser calles vecinales no hay una delimitación de lo que es vereda calzada. Para solucionar este problema nosotros vemos que los postes fueron colocados pegados a los cercos y ahí se nos genera otro tema el uso de la propiedad particular. Al tener la proyección de los conductores de media tensión cayendo sobre la propiedad particular ese vecino debe otorgarnos una servidumbre para que nosotros podamos ocupar esta franja de terreno. Al tratarse de caminos municipales, la municipalidad también debería otorgarnos una servidumbre. También hemos observado que hay que mover algunos postes por la proyección que hay hacia las casas. En definitiva hay que hacer un diseño eléctrico como corresponde, no nos olvidemos que al recibir nosotros estas instalaciones nos hacemos cargo de por vida de la mantención, de la operación, del crecimiento y de lo más importante la seguridad de los vecinos. Está nuestra voluntad para encontrar una solución a esta problemática y para ello ya hemos sostenido varias reuniones con las unidades técnicas del municipio para que se cumplan los deseos de todos, para que los vecinos tengan energía eléctrica, la municipalidad que no continúe con este tema porque entendemos que es un giro que no le corresponde y nosotros poder hacernos cargo de la distribución dentro de la normativa vigente”, sentenció.

Secretaría de Planificación

La directora de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Punta Arenas, Verónica Peragallo indicó. “Efectivamente el año 2016 se realizaron tres proyectos en distintos sectores de la ciudad. Son iniciativas que se hicieron bajo la normativa que existía en ese minuto, aprobados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Sec), pero que lamentablemente hoy se encuentran entrapados con la normativa interna que tiene Edelmag. En el intertanto nosotros hemos estado continuamente trabajando tanto con los vecinos como con la empresa, por encargo del alcalde. La solución no la damos nosotros, ni los concejales en forma inmediata sino que se construye relacionándonos con todos los entes involucrados. La solución definitiva se podría dar a través de entregar en propiedad de los bienes a la empresa, lo que pasa a través de una subasta pública y que no se podría hacer por los tiempos que involucra el proceso antes del segundo semestre. En qué estamos en el intertanto, hemos propuesto a la empresa hacer un comodato, para poder entregar el servicio, mientras llegamos a una solución definitiva”, expresó.

Vecinos

La vecina del pasaje El Rebenque, sector emplazado a 9,5 kilómetros al norte de Punta Arenas, Norma Fariña, relató que el problema iba más allá de las familias afectadas. “Nosotros escuchamos al gerente de Edelmag y la verdad es que nos da impotencia, porque ellos no se hacen responsables de nada. Ellos dicen que no conocían el proyecto y eso es mentira porque esta red contó con la aprobación de la Sec. Ellos dicen que el diseño está mal hecho, o sea la gente de la municipalidad hace las cosas mal. En definitiva la ciudad no puede crecer y por eso es que los arriendos son tan caros. Este proyecto costó $89 millones o sea se hacen las obras y después no se pueden usar. Lo malo es que parece que vamos a pasar otro invierno a oscuras porque este señor (Yáñez) parece no tiene mucha voluntad”, sentenció.

La concejala Daniela Panicucci dijo que existía una situación crítica. “En el contexto regional existe un monopolio, en donde cualquier proyecto que se pueda hacer para electrificación debe ser visado por Edelmag. Ellos dicen que hay problemas puntuales con proyectos ejecutados desde el municipio. Acá ha habido una pelotera respecto del municipio y el gobierno para ver qué es lo que hacemos, cada uno se desliga de responsabilidades y queda la gente ahí como jamón del sándwich. La gente va a la empresa y estos los envían a los organismos relacionados. Edelmag debería tener el catastro de cuáles son los sectores con problemas de electrificación. Espero que de una vez por todas que Edelmag flexibilice su postura porque la voluntad se ve con hechos”, apuntó.