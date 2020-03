Vecinos denuncian anegamiento en sus nuevas viviendas

Habitantes del Condominio Social Pioneros 4 reclaman por una inundación producida en uno de sus edificios, mientras que la inmobiliaria afirma que la causa de esta excede de su responsabilidad.

El pasado 22 de febrero se presentaba con una gran parafernalia, la inauguración del Condominio Social Pioneros 4, al sur de la Avenida José Martínez de Aldunate, donde 80 familias cumplían el sueño de tener su casa propia. Sin embargo, no pasó ni una semana para que empezaran los primeros problemas. Tres días después, una vecina del block C, se encontró con una pequeña poza de agua en su pieza. Sería sólo el inicio de un capítulo amargo.

De inmediato llamó a la Inmobiliaria Salfa, entidad que estuvo a cargo del proyecto y que ayudó a los mismos vecinos a conseguir el subsidio del Serviu, para que solucionaran su problema habitacional. Dos días después los operarios trabajaron con soda cáustica en el baño para poder limpiar el alcantarillado. Al día siguiente, la pareja de esta vecina se encontró con todo el departamento inundado con heces. Y no era la única. Los dos departamentos del primer piso estaban así.

El viernes 28 operarios de la empresa llegaron con ácido muriático para despejar los ductos obstruidos: hallaron restos de material para pegar cerámica. Según el gerente general de la empresa, Nelson Martínez, esto se habría producido cuando un vecino que trabajó y acondicionó su departamento, botó los restos de cemento por el WC y eso produjo que se tapara el alcantarillado. “Y al pasar eso, ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos intentar ayudar para arreglarlo, pero todo los daños colaterales tienen que ir por cuenta de los vecinos”. Pero desde la comunidad niegan esto. La representante del block C Roxana Barría, señaló que “nadie de acá tiró eso como dicen de la empresa. Lo único que quieren es no asumir su responsabilidad. Es imposible que se hayan tapado las cañerías a los cuatro días”.

Lo cierto es que el día siguiente la empresa volvió a ir para realizar el mismo procedimiento del día anterior, pero sin mayor resultado. “Llegaron, estuvieron un rato, dijeron que se hizo lo que se pudo pero que no había nada más que hacer”, explica una de las vecinas. La empresa envió ayer un correo a los vecinos donde señalaba que realizarían la sanitización de los dos departamentos afectados, el cual sólo se hará una vez. Además que los trabajos restantes para despejar los ductos tapados deberán ser gestionados de forma particular por las partes interesadas.

Mientras que por parte del Serviu, señalaron a través de un comunicado que la obra todavía se encuentra con las garantías vigentes, y que la empresa Salfa debe prestar acciones necesarias para dar soluciones a los vecinos. Aunque también recordó a los propietarios que según el Manual de Uso y Mantención de Vivienda, no se debe tirar elementos sólidos por el desagüe.

Mientras tanto, el block C del condominio Pioneros 4, que se presentaba como una solución esperada por años para los nuevos propietarios, hoy está sin agua y con dos departamentos manchados con restos de excremento.