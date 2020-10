Vecinos se marginan de actividad municipal y cuestionan decisión del alcalde Radonich

Su malestar por el procedimiento establecido por el municipio para la entrega de regalos navideños para los niños de Punta Arenas, manifestó la Unión Comunal Hernando de Magallanes tras la reunión que sostuvieron sus dirigentes con la directora de Dideco, Elena Blackwood.

Luego del encuentro, la organización que preside Raquel Alvarez Villarroel emitió un comunicado donde dan a conocer su posición respecto del sistema implementado por la entidad edilicia para la entrega y que es la misma plataforma utilizada dentro del plan de ayuda social de emergencia iniciado en abril.

En lo medular, se señala que “la municipalidad al comienzo de la pandemia implementó la modalidad de dividir a la comuna por medio de distritos para canalizar los apoyos sociales”, un sistema que calificaron de ineficiente por la tardía respuesta a los vecinos y que hoy se utilizará para inscribir a los niños para la entrega de juguetes. Pero también, plantean que en la reunión “se nos señaló que son los vecinos quienes deben realizar este trámite directamente con la municipalidad y que uno de los requisitos es adjuntar la fotocopia de la cédula de identidad del niño y del responsable del menor. Como dirigentes vecinales hemos planteado ante la directora de Dideco nuestro malestar, ya que somos nosotros los que sabemos cada realidad en el territorio, se nos informa de algo que ya está decidido y no se nos invita a ser parte de la propuesta para buscar la mejor manera de ayudar a nuestros vecinos, siendo que es sabido que muchos no cuentan con los medios para realizar estos trámites y que nuestros niños ni siquiera se pueden conectar a clases online”.

Agregan que como alternativa se les propuso la instalación de un buzón en las afueras de la municipalidad, para que en el caso de que no se pudiera efectuar la inscripción online el vecino deje ahí los antecedentes solicitados. Lo anterior lo califican de “contradictorio con todas las medidas sanitarias establecidas por el Servicio de Salud”.

Asimismo, expresan su “repudio” a toda actividad que haga el municipio en donde no considere a los dirigentes sociales. “Hoy somos nosotros los que llegamos al vecino tanto con ayuda social como entrega de alimentos a través de canastas y ollas comunes. No aceptaremos que nuevamente que el alcalde nos pase a llevar y no reconozca nuestro trabajo realizado por tantos años en apoyo de nuestros vecinos y vecinas.

Por tal razón, concluyen que en forma unánime los dirigentes de la Unión Comunal Hernando de Magallanes han decidido no participar de este proceso de inscripción, “que por muchos años realizamos y fue nuestra responsabilidad, acatando la decisión del alcalde de no considerarnos y dejarnos fuera de este proceso”.