Vehículos fleteros consiguieron que intendenta eliminara la exigencia del contrato de trabajo para poder circular

Aunque fue alrededor de una treintena de vehículos fleteros que llegó ayer al mediodía hasta la Plaza Muñoz Gamero, para unirse a la protesta de los trabajadores independientes, por las condiciones en las que se mantienen durante la cuarentena, la Asociación de Fleteros de Magallanes, ya cuenta con unos 300 asociados. Muchos de ellos comenzaron en este trabajo hace poco, utilizando su 10% en la compra de un camión o camioneta de reparto, que les ha permitido seguir generando dinero, tan necesario en esta segunda cuarentena.

Ellos se sumaron al clamor de los trabajadores independientes que se expresó con fuerza frente al edificio de la intendencia, porque la cuarentena no les ha permitido tener ingresos, a los que se sumó un documento que se filtró desde el gobierno regional, que disponía de nuevas exigencias para los trabajadores, como contrato de trabajo o boleta por los servicios prestados.

Tras entregar una carta a la intendenta Jennifer Rojas, la vocera de la Asociación de Fleteros, Tamara Andrade, se mostró más esperanzada en que los trabajadores de su sector, puedan seguir desempeñándose en sus funciones, a pesar de que persisten ciertas inquietudes.

“Desde que salimos de Sodimac ya sabíamos que la intendenta nos iba a recibir, así que no nos manifestamos en la plaza. La idea era entregarle la carta, explicándole nuestra situación, que la mayor cantidad de los fleteros que trabajamos, somos independientes, no tenemos un contrato, por lo tanto, si Carabineros ejercía lo que ella en un principio había propuesto, que era exigir un contrato de trabajo, lo que nosotros no habríamos podido mostrar. La intendenta nos dijo que no todas las situaciones son iguales, pero en nuestro caso, eliminó el tema del contrato de trabajo para poder circular, que fue lo que pedimos”, declaró la dirigenta.

Entre las recomendaciones que les hizo la primera autoridad regional estaban que se organizaran para que todos los asociados obtuvieran su certificado de iniciación de actividades, que les evite problemas para circular, “y que así no tendríamos para qué estar sacando salvoconducto, pidiéndole a otra persona que nos haga uno, que es lo que estaba pasando ahora, que muchos se conseguían y la persona que se lo pasaba, les cobraba. El problema es que tenemos que esperar las dos semanas que la intendenta nos pidió para que ella pueda solucionar este tema y de qué manera podríamos trabajar, cosa que los independientes no tengan ningún problema”, añadió Andrade.

Así que se mantendrán durante dos semanas, sacando su salvoconducto, y su boleta por el servicio prestado, que también causa controversia. “Si nosotros veníamos, por ejemplo, de Sodimac y nos controlaban, mostrando la boleta ya es un salvoconducto, pero nuestra inquietud y lo que quedó en el aire es si nos controlan cuando vayamos a hacer el servicio. Cuando nos volvamos a reunir con la intendenta lo plantearemos. También le dije a la intendenta, qué pasa si voy a una casa particular, si esa persona no me va a dar boleta. Como dijo ella, estas dos semanas serán de marcha blanca, porque ella sabe que muchos nos estamos consiguiendo permisos, porque dependemos del trabajo. Lo bueno es que ella tiene toda la voluntad de solucionar el tema, incluso nos ofreció que podríamos hacer un documento en el que la persona nos firme cuando vayamos a retirar algo desde una casa, que sirva de respaldo”.

Otro acuerdo, en concordancia con las exigencias planteadas por otros trabajadores, es que los fleteros puedan colaborar en la entrega de canastas familiares, para paliar la situación actual. “Nosotros vamos a seguir trabajando y si hay problemas, nos vamos a seguir movilizando. Hay muchachos jóvenes que compraron un camioncito con su 10% para trabajarlo y ahora tienen problemas. Nosotros como fleteros independientes podríamos tener un sello como el que una vez nos dio el municipio, para entrar al vertedero, por ejemplo”, concluyó Tamara Andrade.