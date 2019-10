Venció los pronósticos más sombríos y hoy lucha por la rehabilitación

En el Centro de Rehabilitación recibió el apoyo que requiere para continuar con su recuperación.

A sus 70 años de edad Ana Luisa González Alarcón tiene una sonrisa que ilumina, su carácter cercano y amable, no revelan todo lo que ha debido superar y es que contra todo pronóstico médico sobrevivió a un accidente cerebro vascular, y luego fue intervenida nuevamente, esta vez de dos tumores cancerígenos de la cabeza (a la altura de la sien). El parte médico no daba ninguna luz de esperanza y la familia debió despedirse, sin embargo se aferró a la vida, y su trabajo y constancia, han hecho que cada vez haya ganado más movimiento para desplazarse.

Desde el living de su casa explica que vivía en Temuco, junto a su familia, hasta que el 7 de abril de 2007 sufrió un accidente cerebrovascular.

“Me dio un dolor de cabeza muy intenso como si estuviera en una prensa, yo soy muy valiente, pero ese día gritaba de dolor. Así que llamamos a la ambulancia, que no apareció nunca y así me llevaron en un auto. Llegamos a la Clínica Mayor (Temuco) y el médico me dice que es sólo una cefalea y me mandó para la casa con una inyección. Al día siguiente mi esposo (Carlos Riquelme) salió a trabajar, yo estaba jubilada, así que me gustaba poner la mesa como si fuera una fiesta para cuando él llegara a almorzar, pero cuando traté de pararme y no pude”, explicó.

En esa oportunidad, llegó al Hospital Regional en Temuco, donde fue evaluada por un neurocirujano, quien le hizo un escáner donde detectan que se rompió la arteria del cerebro. Ahí les informan que había que operar, pero que en dicho centro asistencial (Temuco) no estaban los medios para operarla.

Su esposo explica que “en cinco minutos tuvimos que decidir qué íbamos a hacer. El médico dijo que podían subirla a pabellón y operarla ahí mismo, pero que no tenían las drogas para el caso o derivarla Santiago en avión ambulancia, pero el avión no llegó ese día, sino que al siguiente, es decir, pasaron casi tres días para que pudiéramos llegar Santiago y pudiera ser operada”.

Así Ana Luisa soportó días con un dolor que era brutal y al cuarto día estaba en coma inducido. Su enfermedad estaba fuera de control y con infarto cerebral que le produjo una hemiplejia lateral izquierda y ella quedó como un vegetal. “En algún minuto nos dijeron que ya se había ido y que nos despidiéramos porque estaban desconectando las máquinas, pero ella reaccionó, así que volvieron a conectar las máquinas”, comentó Carlos Riquelme.

Tres meses hospitalizada

Ana Luisa estuvo tres meses en el hospital, esos eran meses vitales para recuperar el movimiento, pero a ella no se le hizo la kinesiología adecuada y le fracturaron el hombro izquierdo. Después comenzaron con kinesiterapia en Santo Tomás, donde la ayudaron a mejorar.

Después le salieron unos granitos en la cabeza (a la altura de las sienes), pero al pasar los días eran como dos nueces. Consultó a muchos especialistas en Temuco, quienes le decían que no se preocupara porque el pelo le tapaba las protuberancias. La diabetóloga que la controlaba, le insistió para que consultara, y ella les recomendó al doctor Arnoldo González, quien la operó en septiembre. Ahí se dieron cuenta de que eran tumores cancerígenos, así que estuvo con radioterapia.

Llegada a

Punta Arenas

En todo el proceso, nunca dejó de buscar por internet dónde podía rehabilitarse y fue así como después de cinco años, logró dar con el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. Cuando llegó a Punta Arenas fue acogida por un abanico de profesionales y tuvo consultas con la asistente social, la nutricionista y el fisiatra. En este momento, está con kinesiólogo, nutricionista, la terapeuta ocupacional y psicopedagogo.

“No hay palabras que me permitan expresar la atención digna que brinda el Centro de Rehabilitación. Lo que tiene Punta Arenas es una joya, que permite que muchos adultos y adultos mayores, porque no es sólo para niños, puedan recuperarse de muchas patologías distintas”, resalta Ana Luisa, quien llamó a la comunidad a respaldar este trabajo y el sueño de muchas personas de continuar con su recuperación.

Las Jornadas por la Rehabilitación se realizarán el sábado 19 de octubre próximo y se busca reunir $740 millones. “Cualquier aporte, por muy pequeño que sea, es grande para cada paciente”, asegura Ana Luisa.