Vendedores de bolsas señalan que producto es ineludible en las fruterías y carnicerías

Al regir ley que prohíbe uso de bolsas plásticas en la comunidad

Para los comerciantes que se han dedicado por décadas a vender distintos tipos de bolsas plásticas y para diversos usos señalan que el producto sigue siendo necesario para ser usado en las fruterías y carnicerías.

Ellos son conscientes que comenzó a regir desde el día 3 de este mes la nueva ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas y que por ende los comerciantes se exponen a multas de hasta $252 mil 360 si las entregan a los clientes.

Para José Cattaneo, propietario de una fábrica de bolsas plásticas, la ley tiene sus ambigüedades, porque claramente se pide no entregar bolsa a los clientes, pero es un bien necesario y que se puede usar en las fruterías y carnicerías.

Señaló que en su caso están trabajando con bolsas para la basura y en distintos formatos, pero que no hay problema en ello.

“Estamos procesando productos y en este caso no pueden impedirme vender bolsas que van destinadas para la basura domiciliaria”, afirmó.

José Muñoz, con su local “Valentina” en calle Chiloé, señala que él comercializa diversos modelos de bolsas y que es incómodo que no pueda entregarle los productos que compran sus clientes en bolsa. “Eso es fome y hay clientes que no lo entienden que por un lado venda bolsas, pero no pueda darle bolsas cuando quieren guardar su mercadería”, dijo.

Muñoz precisó que de todos modos la población ha asumido el portar su bolsa de género o de plástico y que en su caso “me dicen que puedo vender las bolsas a las fruterías y carnicerías, pero me interesa también poder mantener mi negocio vendiendo los productos que ofrezco”.

Es por ello que José Muñoz ya está incorporando algunas innovaciones a su oferta como las bolsas de papel o cambuchos y también otros modelos de bolsas de colores y reutilizables.

De todos modos para el comerciante la aplicación de esta ley será un proceso lento, aunque la ciudad de Punta Arenas y la región en general ganaron tiempo con respecto a otras zonas del país al acostumbrar a la gente a portar sus bolsas reciclables.