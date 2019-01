Venezolanos se reúnen para practicar el béisbol, su deporte nacional

Más de treinta jugadores asisten cada domingo a la cancha 2 de la Asociación 18 de Septiembre, que les facilitó un espacio que adaptaron a este deporte, aunque con la esperanza de contar pronto con un recinto adecuado.

La presencia cada vez mayor de venezolanos en nuestro país, dada su delicada situación política y social, ha traído como consecuencia nuevas expresiones culturales. Un caso es lo gastronómico, que ya no sorprende a nadie y son muy pocos los que aún no saben qué son las arepas, por poner un ejemplo.

Y con tanta presencia de ellos en nuestras tierras, era lógico que en algún momento, iban a buscar un espacio para practicar su deporte nacional, el béisbol. Así como para los chilenos el fútbol es casi una religión, para los venezolanos, esta disciplina, aún extraña a nuestros ojos, es parte de su cultura.

Buscando un espacio para poder reunirse, encontraron la generosidad de la Asociación 18 de Septiembre, que les facilitó la cancha 2 para que pudieran jugar. Así, desde hace dos meses comenzó a juntarse un grupo, que ya supera la treintena. Todos los domingos, de 17 a 18 horas, se les puede ver ahí, felices de poder revivir esas jornadas deportivas que vivían en su país.

Wladimir Oyarzo lleva tres años y medio en Punta Arenas y es uno de los líderes de este grupo, que ya se conformó como club bajo el nombre de Andrés Bello, en recuerdo del célebre intelectual venezolano fundador de la Universidad de Chile, bajo el alero de la Agrupación de Venezolanos en la Patagonia Chilena, Avepach. “De a poco hemos podido ir comprando nuestros implementos, que son caros, en Chile no se consiguen, tenemos que encargarlos a Estados Unidos: guantes, bates, pelotas, los equipos de protección. Por toda la situación que vivimos no podemos encargarlos a Venezuela, entonces se nos ha hecho complicado porque no son tan económicos. Un guante tiene un valor de aproximadamente 60 mil pesos; un bate, ronda los 30-35 mil pesos, y un set de 12 pelotas, 65-70 mil pesos. Estamos empezando apenas, pero ahí vamos, poco a poco, con organización”, detalló Oyarzo.

Pero teniendo jugadores y equipamiento, falta lo principal: la cancha, ya que independiente de la buena disposición de la Asociación 18 de Septiembre, una cancha de fútbol nada tiene que ver con una de béisbol. Por eso, se adapta el sector del banderín del córner para simular el sector donde se ubica el bateador. “Usamos unas bases, que son como un cuadrado, y esa la meta al que se debe lograr. Al recorrer las cuatro bases, uno hace una anotación, que es la meta del que está bateando, mientras que los que agarran la pelota, deben impedir la anotación”, explicó.

“Arrendamos la cancha de la ‘18’, pero ideal sería un espacio como el de una cancha de fútbol, porque la de béisbol es un diamante, como un rombo, entonces tiene que ser grande. Pero acá es difícil, no creo que vayan a hacer una cancha solamente para nosotros”, reconoció Wladimir Oyarzo, aunque en caso de que este deporte capte la atención de los magallánicos, podría darse esa posibilidad. “Sería buenísimo, de hecho en nuestro club hay varios chilenos, y la idea es integrar al chileno para que conozca nuestro deporte. Nuestra idea para seguir difundiendo el béisbol es ir a los colegios, ir a los liceos, para enseñar cómo se juega”, proyectó.

Oyarzo reconoce sí que el clima es complicado de soportar, dada las diferencias que hay con respecto a Venezuela, “pero eso no nos puede parar, estamos viviendo acá y tenemos que enfrentar las adversidades”.

El venezolano se apasiona al hablar de su deporte nacional, porque a pesar de lo mucho que han mejorado en fútbol (el sábado ante Chile, la Sub 20 vinotinto volvió a demostrarlo), el rey sigue siendo el béisbol. “El fútbol es el tercer juego que tenemos, primero el béisbol y después el básquetbol. El béisbol es parte de nuestra cultura, de hecho juegan las mujeres, los niños desde pequeños. Hay dos equipos que son los más grandes, que es como decir Colo Colo y la U, que son Los Leones de Caracas y Los Navegantes de Magallanes, que son de Valencia”.

Mientras tanto, el Club Deportivo Andrés Bello sigue en su proceso de formación, “reuniendo dinero para comprar los guantes, las pelotas, los bates, y cuando estemos mejor, conseguir los uniformes. Tener un espacio sería lo ideal. En Natales tenemos información de que hay un equipo y ahora nosotros, en Punta Arenas”, finalizó Wladimir Oyarzo.