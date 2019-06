Versiones encontradas ponen en peligro pago de subvención escolar completa a la Cormupa

Como un hecho inaudito calificó el presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez, la posibilidad de que la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) descontara los días no trabajados a los profesores en paro, toda vez que con la sola entrega de un plan de recuperación de clases se puede evitar la disminución del pago de la subvención escolar.

En este plano, al ser consultada la secretaria regional ministerial de Educación, Beatriz Sánchez Cañete si ya habían recepcionado el plan de recuperación de clases por parte de la Cormupa, informó que “ellos nos solicitaron en forma muy general (que se realice el pago completo de la subvención), no detallada. Porque acá tendría que ser detallado por escuela, ya que no todas están en paro. Como hay un paro parcial, hay muchas que están funcionando”, manifestó. Corroboró la seremi que hasta el mediodía de ayer no se había hecho entrega de un plan de recuperación en las oficinas regionales del misterio.

“Estuvimos conversando con la Corporación a inicio de semana y quedamos en que ellos iban a enviar su plan de recuperación, y todavía no ha llegado. Y nosotros ya enviamos un recordatorio”, agregó, añadiendo la seremi que tienen plazo hasta hoy para hacerlo llegar.

Por su parte, y completamente en contraposición por lo expuesto por Beatriz Sánchez, el jefe del Area de Educación de la Cormupa, Cristián Reveco, planteó que el plan de recuperación ya está en manos de la autoridad, ya que fue ingresado por oficina de partes el miércoles, habiendo conversado el asunto personalmente con la autoridad regional el viernes de la semana pasada y ratificado anteayer por la mañana.

“Esta administración ha determinado no hacer descuentos, dado el escenario de incertidumbre en las negociaciones a nivel central”, declaró Reveco, agregando que el plan considera los días de vacaciones de invierno, los que por normativa serían la única vía legal de recuperación.

Al ser consultado si le faltaría el detalle de las escuelas, horas y niveles en el plan, expresó que sí está con detalle y reiteró que asumieron “pagar estos días no trabajados y ya hemos entregado un plan de recuperación”.