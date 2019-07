Vía elevada: intendente la considera una solución factible

“Creo que es una solución factible. Lo he conversado con Transportes y Obras Públicas, para que me estén informando y por lo que se ve es la única solución que tenemos”, respondió el intendente José Fernández, frente a la controversia generada por la construcción de la rotonda en el cruce de las avenidas Eduardo Frei y Carlos Ibáñez del Campo.

El proyecto del Ministerio de Obras Públicas busca mejorar la conectividad y seguridad del nudo vial que se produce entre el cruce de la Avenida Eduardo Frei y la Ruta 9 Norte, con una rotonda y vía elevada.

El costo bordeará los 21 mil millones de pesos, y las obras podrían estar finalizadas el año 2021.

“Creo que si bien se ve como una obra de mucho recurso, creo que hay darle una solución vial a ese sector”, opinó la primera autoridad regional.

De paso reiteró que este proyecto se viene trabajando, estudiando y consultando desde el año 2008 en adelante. “No es de este gobierno, que estemos propiciando esta vía elevada, pero dada toda la cantidad de accidentes que hay ahí, el flujo de vehículo ha ido aumentando, creo que es una solución factible”.

Entiende que obras de este tipo se planifican con años de anticipación, por los estudios que se deben hacer. “En lo personal puedo dar fe que como vecino me invitaron a dos participaciones ciudadanas y nunca fui. Por lo tanto no puedo alegar si me gusta o no si nunca asistí a dar mi opinión”.

Es un proyecto que se viene trabajando hace muchísimos años, que se expuso en el gobierno anterior, el 2016 lo conocieron los consejeros regionales “así que no pueden decir que lo desconocían”.