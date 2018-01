Vicepresidenta Junji: “En cuatro años duplicamos la cantidad de jardines infantiles en Magallanes”

Roberto Vilches Silva

rvilches@laprensaaustral.cl

Desirée López de Maturana Luna estuvo de visita en nuestra región, para entregar los resultados de su gestión como vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). En la ocasión destacó la labor de esta institución en Magallanes al pasar de once jardines en 2014, hasta llegar a los veintidós este 2018, por lo que mil niños de la región se verán beneficiados con este aumento de cobertura.

La autoridad nacional señaló que sus principales logros son la creación de más jardines y el mejoramiento de los que ya estaban establecidos: “El hito más importante para nosotros es la ampliación de cobertura a nivel nacional, gracias al programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y también el trabajo que realizamos por fortalecer la calidad del servicio educativo que entregamos a los niños y sus familias”.

Otro punto que destacó la representante de la Junji fue la importancia de esta institución en contribuir al proceso de descentralización que necesita nuestro país: “El material didáctico de nuestros jardines fue diseñado para apoyar el trabajo pedagógico, con el fin de rescatar las características culturales de cada región, así los niños y niñas se veían estimulados por su propio entorno”.

En la misma línea quiso dejar en claro el concepto de la equidad territorial, señalando “esto no es sólo que estén los jardines repartidos equitativamente dentro de las regiones, basados en la demanda que existe. Sino determinar cuales son los territorios que realmente lo necesitan y en función de eso, comenzar a involucrar a la comunidad con las diferentes actividades que se desarrollan dentro de nuestras instalaciones”.

Avances en los gobiernos

de Michelle Bachelet

Respecto al primer período de Michelle Bachelet, aseguró que significó el mayor aumento de cobertura en treinta años: “Esto se transformó en una realidad gracias a la expansión de jardines por terceros, una iniciativa a la que le llamamos VTF, ya que funcionan Vía Transferencia de Fondos de la Junji, a pesar de no formar parte directamente de nuestra red”.

Aunque sostuvo que lo ocurrido en este segundo período fue aún más relevante, debido a que duplicaron estas cifras: “El más claro ejemplo de nuestro trabajo ocurre en la Región de Magallanes, ya que acabamos de aumentar la cobertura a mil nuevos niños y niñas beneficiados, por lo que tuvimos que duplicar el número de jardines infantiles en un período de tan solo cuatro años”, agregando que “esta expansión fue el principal motivo por el que tuvimos que realizar un cambio de oficina y buscar un lugar más grande, además de contratar a más personas y así responder a las nuevas exigencias que nos habíamos propuesto”.

Desafíos para el

nuevo presidente

En relación al próximo gobierno de Sebastián Piñera, indicó que lo más importante es “no retroceder” aunque asegura que cada Presidente busca colocar un “sello” a su gestión. De todas formas destacó que la primera infancia ha tenido un apoyo “transversal” por lo que se encuentra segura de que no habrán grandes cambios sobre lo “avanzado” en el período de Michelle Bachelet.

Sobre los desafíos, Desirée López de Maturana planteó que se debe seguir la senda de aumentar la cobertura en todas las regiones y ciudades, para que la educación llegue a la mayor cantidad de lugares posibles y finalmente que no se “pierda” la metodología de aprender jugando en los niños y niñas, ya que ellos realizan su aprendizaje explorando su entorno y no sentados en una mesa, recibiendo una “clase” por parte de una educadora.