Vicepresidente de Andalucía recibió la primera invitación a la conmemoración de los 500 años

El vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano, recibió ayer la primera invitación oficial entregada por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a participar de los actos por la conmemoración de los 500 años, que se realizarán en octubre de 2020.

Marín, que ostenta un cargo equivalente al de ministro del Interior en Chile, estuvo ayer en el Palacio José Montes reunido con Radonich.

Luego salieron a la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, donde se tomaron la foto oficial.

El cónsul de España en Punta Arenas, Rodrigo Fernández, dijo que esta es la primera visita de muchas otras que se nos vienen en lo que resta del año y el próximo, “lo que demuestra la importancia que le está dando España y Andalucía a la epopeya de Magallanes y Sebastián Elcano”

“Estamos comenzando la gran fiesta de lo que será el próximo año, importante para toda la comunidad de Magallanes”, resaltó Fernández.

Vicepresidente

Como un momento muy especial en su vida calificó Juan Marín Lozano la llegada a esta austral ciudad, porque Punta Arenas, al igual que su ciudad de origen, Sanlúcar de Barrameda, forman parte de un momento especial de la historia, que nace allá por el año 1519.

“A pesar de estar tan lejos de mi casa, sinceramente soy un hombre feliz porque he tenido el honor de que el alcalde me entregara la primera invitación oficial a la Junta de Andalucía, para estar presentes el 21 de octubre de 2020, en los actos conmemorativos, que con tanta ilusión y ganas se esperan en Punta Arenas. Me considero un hombre afortunado de estar viviendo esta experiencia”.

Con el alcalde acordaron trabajar algunos temas, como la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020, para tener ahí un espacio de trabajo conjunto, como también lo conversó el martes en Santiago, con la subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquett, “y hemos decidido preparar una agenda para poder llevar acciones conjuntas”.

Además, de la mano con la Universidad Internacional de Andalucía esperan impulsar proyectos culturales, sociales y turísticos, en los próximos tres años.