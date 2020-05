Vicepresidente de la Cámara de Comercio: “En Punta Arenas no ha habido ningún acercamiento de las autoridades para ayudar al comercio detallista”

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas, Juan Pablo Martínez, conversó con La Prensa Austral para evaluar, levantada la cuarentena en la ciudad, cómo ha sido la reactivación paulatina del comercio minorista en la capital regional.

“Para el comercio detallista esta vuelta a una nueva normalidad comenzó con el levantamiento de la ordenanza que prohibía la venta de alcoholes para los que venden artículos de primera necesidad”, comenzó diciendo Martínez.

Además, el vicepresidente de la cámara agregó que esta medida “ya los hizo funcionar a una normalidad con las restricciones que ya conocemos, como el uso de mascarillas, distanciamiento entre las personas y con la implementación de alcohol gel para los clientes”.

Martínez recalcó que “el comercio se ha reactivado en un 80%, pero aún hay comerciantes que están imposibilitados de realizar sus actividades, como es el rubro de restaurantes y otros locales que tienen la dificultad de ser masivos. Estamos esperando a las autoridades para ver de qué forma esta vuelta a la normalidad los alcance a ellos también, porque llevan mucho tiempo cerrados”.

– ¿Cómo ha sido la evaluación de los créditos bancarios Fogape?

– “Están en trámite, sabemos que esto no va a ser tan rápido en implementarse. También estamos atentos a los socios que no están bancarizados para que puedan acceder a créditos. Estamos a la espera de eso. Estamos ilusionados en que esto salga rápido, porque los plazos no han sido los óptimos. Ha estado lenta esta ayuda, hay comerciantes que están apurados con este tema. Además, algunos bancos han estado más rápidos que otros”.

– ¿El comercio detallista ha tenido alguna ayuda gubernamental?

– “No hay nada por el momento, no hemos tenido ningún contacto con el gobierno regional ni con la municipalidad. He visto ayuda en otras partes del país en conexión con sus gobiernos regionales y municipios, pero en Punta Arenas no ha habido ningún contacto ni acercamiento de las autoridades para ayudar al comercio detallista”.

– ¿Era necesaria la reactivación del comercio?

– “Me parece que era necesaria la reactivación económica. Además, con toda la situación que hemos vivido, aprendimos sobre la contingencia sanitaria, pero hay que estar atentos a los nuevos números de contagiados para no caer nuevamente. Estamos optimistas de qué va a pasar, pero suceda lo que suceda, la actividad económica en Magallanes debe reactivarse, fiscalizando los protocolos estrictos, pero el comercio debe funcionar”.