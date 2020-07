Vicepresidente del Comercio Detallista, Juan Pablo Martínez: “Estamos apelando a la ética del comercio para que no haya un alza en los precios”

Un escenario cambiante a diario no puede ser sinónimo de otra cosa: incertidumbre. Así lo reconoce el vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista de Punta Arenas, Juan Pablo Martínez, quien tras conocer las cifras del desempleo se refirió a la preocupación que existe en su sector por lo que, análisis más o menos, no es otra cosa que falta de circulante para comprar.

El dirigente sostiene que mientras se sigue esperando “una bajada” en materia de políticas públicas y se observa un bajo acceso a los créditos de los asociados al comercio, “conocemos las cifras del desempleo. Eso se traduce en personas con menos circulante y mucho más apretadas en su presupuesto, afectando al comercio establecido por haber menos plata para comprar”.

Entonces -agrega Martínez- es un tema que refleja una realidad y que se suma a toda la incertidumbre generada en este tiempo de pandemia, como el temor a un aumento de los casos de Covid y un retorno a la cuarentena. “El riesgo a volver a esta medida extrema está y nos preocupa porque aunque somos una Cámara de Punta Arenas, donde tenemos cifras que suben y bajan todos los días, también tenemos la realidad que vive hoy Puerto Natales y la situación de Puerto Williams. Si eso sucediera vendrían todos los temores que tuvimos en una primera etapa, en cuanto a abastecimiento y aprovisionamiento”.

Asimismo, agrega que aunque su gremio está preparado para enfrentar cualquier eventualidad, reconoce que “lamentablemente hay un porcentaje menor que ya ha estado entregando sus locales y cerrando sus puertas, muchos de los cuales no están en la Cámara, pero que nos han pedido ayuda para asesorarlos”.

Con respecto a la facilidad de créditos para sus asociados, Martínez señala que “estamos del orden del 5 por ciento, lo cual es poco, pero algunos han estado en negociaciones y no han hecho uso de esta herramienta a la espera de lo que pasará en las próximas semanas y ver la conveniencia de ejecutarlos en algunos meses más”.

Alza de precios

Consultado sobre los precios registrados durante los últimos meses, el dirigente del comercio señala que éste ha sido un tema recurrente entre sus asociados. “Más que un análisis estadístico con datos duros, hemos llamado a que haya un tema más ético respecto de la venta y que los precios no suban y esto se desborde porque, además, estamos claros que con los medios de comunicación y las redes sociales rápidamente los temas se hacen visibles y, en este caso, con el riesgo de dejar mal a los almaceneros y castigar a los emprendedores inescrupulosos”.

Sobre este mismo punto, añadió que por tal razón el llamado como Cámara ha sido “a ser éticamente correctos, pero también a que eso se haga extensivo a los distribuidores, para que mantengan los precios dentro de los márgenes correspondientes”, recordando que durante estos meses “hubo un momento en que tuvimos un alza, principalmente de las legumbres. Fue a nivel nacional y tuvo que ver con la compra de las canastas por parte del gobierno, considerando que Chile no es un productor de legumbres. Ese alza fue notorio y esperamos que no se repita. El tema es que en este escenario no sabemos lo que pueda pasar mañana”.