Vicepresidente nacional del Partido Radical en Magallanes: “Guillier cometió una serie de errores que fueron desencantando a sus votantes”

Miguel Moreno García analizó el resultado electoral de la segunda vuelta y además reiteró que la Nueva Mayoría “se acabó como un yogurt que tiene fecha de vencimiento”.

Por estos días, el vicepresidente nacional del Partido Radical y que es asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch), Miguel Moreno García, está de visita en Punta Arenas, donde participa de un proceso de municipalización, donde trabajan en conjunto con las municipalidades asociadas para enfocar las políticas públicas de mejor manera en los gobierno locales.

Bajo este contexto, Moreno García explicó que Punta Arenas se tomó como cabecera en este proceso y señaló que “el beneficio va mucho más allá de lo que unos creen, porque soy asesor legislativo y me toca participar en las comisiones tanto en la Cámara como en el Senado, donde se debaten las políticas públicas relacionadas con el mundo municipal. Soy integrante permanente de las comisiones y coloco las visiones del mundo municipal para que las leyes no perjudiquen lo que las municipalidades realizan”. Igualmente, anunció que en Punta Arenas “estamos en el Hotel Diego de Almagro, donde están todos los actores como alcaldes y concejales que forman parte de la asociación, justamente debatiendo las políticas desde la mirada regional hacia el centro en función de los objetivos para favorecer a los gobiernos regionales y la concepción del regionalismo”.

La segunda vuelta

El Partido Radical, fue el conglomerado político que apoyó en primera instancia la candidatura de Alejandro Guillier como abanderado del oficialismo. Sin embargo, el senador no resultó electo y los partidos que conformaron la Nueva Mayoría están pasando por días de reflexión en miras a lo que se viene en un par de meses más, cuando Sebastián Piñera vuelva a La Moneda y así buscar las estrategias para ser una oposición constructiva.

El vicepresidente del partido a nivel central, explicó que el término de la Nueva Mayoría es una realidad de hecho. “Cuando nosotros, los partidos políticos que conformamos la ex Concertación, nos dimos un plazo y una fecha definida en función de este acuerdo. Como todos los yogurt tiene fecha de vencimiento, el caso nuestro vencía el 11 de marzo del 2018. Está terminada la Nueva Mayoría”, enfatizó Miguel Moreno. Por consiguiente, el Partido Radical está en búsqueda de una nueva línea de acción, puesto que “tenemos que hacer factible a no ser una oposición destructiva ni tampoco inconsecuente. Es decir, ser una oposición en beneficio del país para trabajar en conjunto con el gobierno para favorecer a la población, si vemos que esto no ocurre nosotros nos vamos a oponer fuertemente”.