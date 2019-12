Viejito Pascuero repartió regalos a niños y adolescentes del programa “Familias de acogida” de Fundación Esperanza

El viernes, el Viejito Pascuero saludó y entregó regalos a los niños y adolescentes que pertenecen a la Fundación Esperanza y que se encuentran atendidos por una familia provisoria. El director del programa de colocación familiar del sistema residencial del Servicio Nacional de Menores, “Familias de acogida”, Gonzalo Catalán explicó que atienden a niños y adolescentes que, “por una orden del Tribunal de Familia se encuentran en un cuidado alternativo en una familia distinta a la de origen, mientras se trabaja con las familias para mejorar las dificultades. En ese contexto, todos los años el programa organiza esta fiesta de Navidad con apoyo de terceros”, indicó.

Actualmente, el programa trabaja con 60 niños, de cero a 18 años, aunque “también tenemos chicos mayores, porque mientras sigan estudiando, se pueden mantener en colocación familiar hasta los 25 años”, detalló.

Catalán destacó que en este programa hay familias que llevan 15 años trabajando con ellos, y otros que se han ido incorporando, pero más que voluntarios, lo que requieren son “familias de colocación o guardadoras, en España les dicen ‘Familias canguro’ es bastante simbólico; y el llamado es a la comunidad, a quienes estén interesados, el programa es bastante abierto respecto de las características respecto de las familias, que las entendemos de cualquier tipo de conformación: mamá soltera, papá soltero, no es necesario que estén casados, una pareja homoparental, no es problema eso. Se hace una evaluación psicosocial, donde se debe demostrar que los guardadores tengan las características mínimas para poder acoger a un niño en su familia y la evaluación psicológica, es para determinar que no sean maltratadores, o alguna psicopatología grave que les impida el ejercicio de la parentalidad y evaluar competencias parentales”, explicó.

En cuanto a los niños, el principal componente que presentan es de trastorno afectivo, “porque ingresan producto de una separación, entonces siempre se va trabajando con ellos a la par, con tres usuarios específicos en el mismo caso, en paralelo con su familia de origen y con su familia de acogida, porque el objetivo es que los niños vuelvan lo antes posible con su familia. Tenemos usuarios que llevan diez años y salen porque son mayores de edad, y en Magallanes, a diferencia de otras regiones, tenemos muchos adolescentes en colocación familiar, casi el 50% son adolescentes, con quienes hay que trabajar la preparación para la vida independiente”, complementó Catalán.

En Chiloé 1156 segundo piso se encuentra la oficina de Fundación Esperanza, el teléfono es 612371396 y el correo electrónico nazareth@fundacionesperanza.cl para quienes desean obtener mayor información para incorporarse al programa.