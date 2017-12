Viento se ensañó con feria navideña de Avenida Colón

Los treinta puestos establecidos para el comercio ambulante sufrieron daños de consideración y desde el municipio les indicaron que la única solución era que se unieran en cadena, para evitar nuevas emergencias producto del clima.

Cristián Saralegui Ruiz

csaralegui@laprensaaustral.cl

Como reza el dicho popular “duraron menos que un Candy” los puestos de comercio navideño en Avenida Colón, entre Bories y Magallanes. El intenso temporal de viento y lluvia que se produjo desde la madrugada de ayer dejó inutilizada a la casi totalidad de los treinta puestos de comercio que permitió el municipio para estas fiestas.

Los comerciantes firmaron el compromiso, a fines de noviembre, de abandonar su habitual ubicación en calle Bories, y se inscribieron para contar con un stand en este nuevo sector. Sin embargo, una vez consumada la emergencia, indicaron que no tuvieron otra alternativa que aceptar, pero que nunca estuvieron de acuerdo.

Mientras recopilaban los residuos que dejó el ventarrón en sus puestos (envoltorios, plásticos, lonas), reparaban las endebles estructuras, y amarraban lo que quedaba en pie a los árboles y postes más cercanos, los comerciantes hicieron sus descargos, invocando la presencia del alcalde Claudio Radonich, quien a esa hora se preparaba para un viaje vía aérea que lo mantendrá fuera de la ciudad hasta el viernes. La voz cantante de la indignación la llevaba Hilda Miranda, del puesto 21, que vio volar papeles de regalo, envoltorios y el desprendimiento de la lona azul que el municipio les exigió colocar. “Lo que queremos es que el alcalde venga para pedirle volver a calle Bories, para mantener el negocio, al menos hasta el 24, porque hoy (ayer) perdimos todo un día de trabajo”, reclamó, añadiendo que “todo lo que se nos exigió, lo cumplimos; pidió lona azul, pusimos lona azul; nos inscribimos, nos instalamos en este sector, pero queremos una solución. El alcalde tiene que ser consciente de que no somos millonarios y todo esto representa inversión para nosotros, aparte que en su oportunidad le advertimos que este sector no era el adecuado”, reclamó.

Los locatarios defendieron su presencia en calle Bories, debido a que los edificios ayudaban a aminorar los efectos del viento, situación que no ocurre en Avenida Colón, donde se hallan más expuestos a la furia de la naturaleza. La totalidad de los puestos destruidos fue su manera de ejemplificar que tenían razón ante estas aprensiones.

En muchos casos, los comerciantes apelaron al humor negro para sobrellevar las pérdidas, pero a pesar de las bromas por la situación que les tocó vivir, no dejaron de manifestar su descontento. Atropelladamente decían que cumplieron con todo lo que se les exigió, como por ejemplo, los horarios (de 11 a 21 horas) y que incluso son fiscalizados por el municipio para cumplir con esta disposición, y que en caso de que una de las personas a cargo no se encontrara en su negocio, sería multada.

Todas estas quejas se las expresaron al director de Inspecciones, Daniel Sánchez, que se acercó a la Avenida Colón para analizar en terreno la emergencia. Pese a ello, los comerciantes exigían la presencia del alcalde Radonich.

Poco antes del mediodía, tres representantes de los comerciantes acudieron hasta la alcaldía para exponer su situación, pero no tuvieron resultados positivos. “Nos atendió la secretaria y otro señor que no nos dio el nombre. Dijeron que había estructuras que estaban horribles, cuando ellos mismos nos indicaron cómo tenía que ser y que debía ser con estas lonas, nosotros nos hicimos un kiosco porque sabíamos lo que iba a pasar. Pedimos que si se podía reevaluar que nos pusieran en Bories, pero nos dijeron que no, porque el comercio, a las grandes tiendas, les molestaba nuestra presencia ahí, al igual que a la gente que pasaba. Ayer (por el martes) tengo entendido que tampoco dejaron que nos ‘ancláramos’ a los árboles, o al piso, pero ahora nos dijeron que podíamos cambiar las lonas por malla raschel, amarrarnos a los árboles y juntarnos, que esa fue la idea de un principio, que estemos todos uno al lado del otro, porque sabíamos lo que iba a ocurrir. Pero nos habían dicho primero que debíamos estar separados y dejar pasillos entre medio”, explicó Maira López, una de las comerciantes que se dirigió al municipio.

Finalmente, la vendedora lamentó que muchos de sus compañeros perdieron todos sus espacios de trabajo y que tendrán que invertir nuevamente para continuar ofreciendo sus productos, a la espera de que el clima les otorgue una tregua, al menos hasta la Navidad, para recuperar en parte lo perdido.

A la espera de un proyecto definitivo

Ante la ausencia del alcalde Radonich, el administrador municipal Luis Antonio González se encargó de subrogarlo. Y ante esta contingencia, sostuvo que no hay ninguna posibilidad de reubicar a los comerciantes, menos donde querían, en calle Bories.

“Las condiciones de viento y las precariedades de los stands que instalaron hicieron que se ‘volaran’ algunos módulos. Conversamos y les autorizamos para que se agruparan, se pusieran en cadena, para afianzarse unos con otros, y que pudieran cambiar las lonas por las mallas tipo raschel, que no opone resistencia al viento. Desgraciadamente, no tenemos la posibilidad de hacer un cambio de ubicación, por cuanto la municipalidad asumió un compromiso hace más de un mes, respecto de la ubicación, que no se iba a permitir más en Bories, por un compromiso que hay también con el comercio establecido, porque se producen problemas”, justificó González.

El administrador municipal recalcó que “el comercio ambulante debemos regularlo, no puede ser que estén donde ellos quieran instalarse, hay que ordenar el sistema, sino nos pasará lo que ocurre en Santiago, Concepción, ciudades grandes donde el comercio ambulante se toma las calles y es un caos. Hay que tener un ordenamiento mínimo, y la municipalidad está elaborando un proyecto de hacer módulos que sean atractivos y resistentes, para que cuando haya eventos como Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Carnaval; la municipalidad pueda facilitarlos pero que aporten a la ciudad”, difundió González, insistiendo en que se trata de materiales para eventos circunstanciales “y no una feria, incluso puede ser para ser usados en el parque María Behety. Es ordenar, porque cuando el municipio les entrega autorización, a veces ponen cualquier cosa, forman parte de un escenario muy poco atractivo para la ciudad y los visitantes”.

Este proyecto fue presentado al gobierno regional para su evaluación, y desde el municipio indican que no han tenido novedades al respecto. La iniciativa contempla 80 módulos construidos en estructura metálica, de 2,90 metros de alto por 2,50 de ancho y 1,50 metro de fondo.