Villa Andrea: la zona urbana de Pampa Redonda que vive en condiciones de ruralidad

– Según indicó la presidenta de la junta de vecinos Nº 42 ’30 de Junio’, María Gallardo Oyarzo, el sector ubicado en la prolongación de calle Capitán Guillermos debería contar además con buenos caminos, señaléticas y alumbrado público en pasajes nuevos.

Pertenecer al radio urbano pero vivir con las limitaciones de un área rural es hoy el principal dilema que por estos días tiene preocupados a los vecinos del sector alto de Pampa Redonda, en particular quienes habitan en Villa Andrea -en la prolongación de calle Capitán Guillermos-, área que según se confirmó desde la dirección de Obras Municipales, corresponde en función del Plan Regulador Comunal, a una zona de extensión urbana.

Según señaló la presidenta a la junta de vecinos Nº42, “30 de Junio” -una de las tres que funcionan en el sector-, María Gallardo Oyarzo, se hace necesario lograr avances en materia de mejora en los caminos, dotar de alumbrado público a los pasajes nuevos -aledaños a prolongación Mardones- y, lo más primordial: instalar un sistema de alcantarillado. “Esta situación está provocando el rebalse de los pozos que tenemos hacia predios vecinos, se contaminan los suelos agrícolas y el medio ambiente. Vamos a pedir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que la empresa Aguas Magallanes amplíe su red hacia el sector que está en condición de ‘urbana’”.

En cuanto al mal estado de los caminos, agregó que sólo se han efectuado diversas mantenciones con máquinas. “Al margen de eso, es importante decir que no hay canaletas en los costados, siendo que pasan muchos peatones y es cosa de ver cómo el agua daña los caminos, se genera barro y en algunos lugares es peligroso transitar si ha llovido o hay escarcha. Y en lo que tiene que ver con la basura, no hay acercamiento desde los pasajes a las calles principales, entonces los vecinos se tienen que poner de acuerdo y juntan todas las bolsas afuera de una casa en particular, pero antes que lleguen a retirarlas, los perros las rompen”.

Alumbrado y electrificación

De igual modo, expuso que los habitantes del sector están además enfrentados a dos situaciones complejas que incluso comunicaron en diciembre pasado al municipio de Punta Arenas. “No tenemos alumbrado público y aparte de eso, las casas sólo cuentan con postes de electrificación domiciliaria. De hecho, el sistema actual consiste en colocar remarcadores en la primera vivienda del pasaje, porque Edelmag no puede ejecutar trabajos, dado que los terrenos no cumplen con el ancho mínimo de los caminos. Finalmente, ahí se conjugan por un lado el peligro para los peatones por la ausencia de iluminación en las calles y por otro, el riesgo de que se produzcan incendios en las casas. Hay varias conectadas a un solo medidor y eso trae otras complicaciones como por ejemplo, que cuando en forma simultánea cada uno de los vecinos está lavando o haciendo otras cosas, se sobrecargue el sistema, incluso se podrían producir incendios”, dijo, citando además otros factores a considerar como la ausencia de señaléticas y de barreras de contención en los caminos.

Los privados

En cuanto a los últimos acercamientos con el sector privado, señaló que fue en abril pasado que la empresa Edelmag se refirió al tema. Ello citando un oficio –ORD Nº 696 de 4 de abril de 2018- en que la presidenta de la Junta Nº 42 solicitó al municipio se otorgue servidumbre de paso en uno de los pasajes en beneficio de la empresa eléctrica para efectuar el tendido respectivo en el marco de una obra que ésta última realizaría en el sector. “Pero la empresa dijo que no podía ejecutar el proyecto de electrificación para ese pasaje, porque tiene un trazado irregular y su ancho varía entre 3,85 metros y 5 metros, por lo que no era posible construir una línea de distribución. Y en el caso de Aguas Magallanes, cuando solicitamos el tema del alcantarillado, se nos respondió el 13 de agosto pasado que los terrenos donde se requiere la prestación de servicios, se encuentran en ‘zona rural’, fuera del área de concesión o terreno operación de la sanitaria. Necesitamos que esto se solucione pronto, porque hacia el lado de Capitán Guillermos hay muchas casas y vemos cómo se suman cada vez más mangueras a través de las cuales se botan las aguas servidas a la pendiente”.

Precaución con las ventas

Con todo lo indicado, María Gallardo añadió otro elemento que causa inquietud en no pocos residentes de Pampa Redonda. “Nos preocupa que las personas que deseen comprar algún predio en estos sectores, tomen la precaución de que el terreno cuente con las medidas necesarias para que puedan instalar sus servicios básicos, que significa disponer de al menos 8 metros. En ese caso sí podría entrar Edelmag, habría postación y luz eléctrica y no van a tener tantos problemas con los consumos. Hasta ahora, hay personas que están vendiendo con 5 metros y eso a futuro no sirve”, explicitó.