Vinculan a ex administrador municipal con la nueva empresa de estacionamientos licitados

Extrañeza generó en Roxana Gallardo, presidenta del Sindicato de Tarjeteros de Punta Arenas, el vínculo del ex administrador municipal, Claudio Flores, con la Empresa de Servicio y Constructora Sur Romeral Limitada, encargada de prestar próximamente el servicio de estacionamientos en Punta Arenas.

Para poner en contexto el tema, Claudio Flores fue desvinculado del municipio a fines de 2016 y sumariado por la Contraloría.

Pero Flores, de cierta forma, volvió a tener una atadura con el municipio, ya que, según Gallardo, tiene una conexión con la compañía que ganó la licitación de los estacionamientos municipales en la capital regional.

“La vinculación de Claudio Flores con la empresa que se ganó la licitación de los estacionamientos me parece extraña, por decirlo de alguna forma, me acabo de enterar que tiene un nexo con la empresa. De hecho, nadie sabe mucho sobre esta empresa, sólo sabemos que hizo la mejor oferta ante la municipalidad”, dijo la también consejera regional.

– ¿Cómo sabe que el ex administrador municipal tiene una vinculación con esta empresa?

– “Claudio Flores tiene algún vínculo, porque se acercó a la empresa anterior (Estacionar S.A.) a solicitar la compra de algunos muebles que van quedando y para saber si puede la nueva empresa seguir operando desde ahí mismo. Ahí me enteré, pero no sé si va a estar vinculado como administrador, gerente, o qué”.

– ¿Ve algún problema que esta persona sea parte de la empresa que prestará servicios a la municipalidad?

– “Yo no veo ningún problema que esté vinculado con esta nueva empresa, sólo si las cosas funcionan como deben funcionar, independiente de que él fue parte de la administración municipal. Pero me llama la atención que esté vinculado cuando hay una oferta tan alta, porque él sabe cuánto genera la calle. Hay que esperar a ver qué pasa, porque tal vez logra dar con los pagos (la nueva empresa). Si las cosas van mal, ahí haremos un análisis”.

Descargos del alcalde

Con estos antecedentes, La Prensa Austral se contactó con el alcalde Claudio Radonich, el cual aclaró que “nosotros hacemos una fiscalización de los contratos y este en especial cumple con los requisitos que da las compras públicas (Chile Compra), se hizo una licitación que fue aprobada por el Concejo Municipal, en las bases establece los servicios con condiciones específicas para sus trabajadores, pero la municipalidad no puede preguntar a quién va a contratar, porque sería discriminatorio. Nosotros sólo podemos fiscalizar el cumplimiento del contrato”.

– ¿Esta empresa también se presentó a la licitación de las camionetas municipales?

– “Tengo entendido que es una de las tres empresas que cumplieron con los requisitos formales. El Concejo Municipal será el encargado de ver al final a quién se le adjudica este contrato”.

– ¿Cree que está bien que Claudio Flores esté ligado nuevamente al municipio?

– “Quiero dejar en claro que esta persona no tiene ningún vínculo con la municipalidad y si lo tuviera, tendríamos que aplicarle las sanciones de sumario que expuso la Contraloría a este ex funcionario. El no tiene ningún nexo con nosotros, porque tiene dos sanciones que tienen que ser aplicables si es que quiere ejercer un cargo público. Es un vínculo entre privados que, en este caso, se adjudicó una licitación municipal”.

– ¿Le jugaría en contra a la empresa en esta próxima licitación?

– “No, porque más allá de las sanciones de su actuar, son sanciones de la persona con el Estado, pero en este caso es la empresa quien postula. Pero sí vamos a fiscalizar que cumplan con las bases, pero no podemos ir más allá”.