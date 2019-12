Violenta colisión frontal en la Ruta 9 Norte

Uno de los vehículos habría traspasado el eje central según informe preliminar de la Siat.

Un accidente de tránsito carretero que dejó como saldo siete personas heridas se registró a las 11,20 horas de ayer a la altura del kilómetro 42,3 de la Ruta 9 Norte.

El teniente de la Siat de Carabineros, Raúl Carrasco, señaló al respecto que se trató de una violenta colisión frontal en la que se vieron involucradas dos camionetas -una marca Chevrolet Dmax- de la empresa contratista Flesan en la que iban cuatro ocupantes con dirección desde Villa Tehuelches a Punta Arenas y otra particular -marca Nissan Terrano-, con tres personas a bordo que viajaban a Torres del Paine.

El hecho movilizó a personal de la Mutual de Seguridad y del Samu, que acudió al sector, constatándose que dos de los ocupantes se encontraban en estado grave.

A su vez, Carrasco puntualizó que el hecho tuvo lugar en un tramo recto con pendiente y que la colisión se produjo luego que una de las dos máquinas -dato que no entregó por tratarse de materia de la investigación- sobrepasó el eje de la calzada.

En este punto, indicó que el hecho de no estar atentos a las condiciones de la ruta -dada la intensa lluvia en algunos sectores- y eventualmente no manejar de forma prudente respetando los límites de velocidad, pudieron ser los elementos determinantes que terminaron con el encuentro frontal, aunque según agregó, los conductores no guiaban sus móviles bajo la influencia del alcohol.

La ruta -debidamente señalizada- se mantuvo cortada momentáneamente mientras se verificaban los indicios presentes en el daño estructural de ambas camionetas.

Los ocupantes, todos varones mayores de edad, recibieron las atenciones médicas correspondientes y fueron derivados a un centro asistencial para los cuidados respectivos, especialmente en el caso de los que presentan lesiones graves.