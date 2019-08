Violines para dos estudiantes unidas por el sacrificio

Gracias a apoyo de Hogar de Cristo y Fundación Levantemos Chile Constanza Osorio tiene 16 años, va en tercero medio en el Liceo Politécnico y tuvo que vender su violín para cuidar a su pequeña hija, mientras que Dayra Melipillán, de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, no pudo seguir en el Conservatorio de la Umag, por temas económicos. Ambas sueñan con seguir su carrera musical

Con sólo 16 años, Constanza Osorio debe compatibilizar sus estudios en el Liceo Politécnico, donde cursa tercero medio en la especialidad de Hotelería, con ser madre. Su pequeña hija, Florencia Ignacia tiene 8 meses, y ese sacrificio hizo que debiera vender el violín que tenía y dejar de lado el sueño de integrar el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes.

En tanto, Dayra Melipillán va en octavo básico en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, y según relata, “empecé en segundo básico, luego me salí un año y volví en cuarto, porque extrañaba mucho la música. No paré hasta llegar al conservatorio, estuve un año, pero no pude pagar y tuve que salirme. Este año no pude y el próximo sí quiero regresar. Ahora entraría a mi segundo año”, indicó la estudiante junto a su papá Christian y sus hermanas Arantza y Dante.

Estas dos historias llamaron la atención en la Fundación Levantemos Chile, nacida después del terremoto de 2010 y que a través de diversas áreas (deporte, salud, cultura, entre otras) busca ir en apoyo de comunidades y brindar oportunidades. Previamente, se contactó con ellos el Hogar de Cristo, que les informó que un luthier y empresario de Estados Unidos les donó 54 violines que quisieron donar a los jóvenes de Chile.

Así surgió “La ruta de los violines” en los que la fundación ha sido el puente para distribuir estos instrumentos en 15 lugares, desde Elqui hasta Punta Arenas, incluyendo Isla de Pascua. La líder de Cultura y Deporte de Desafío Levantemos Chile, Annette Alemán, explicó que “historias como las de Dayra y Constanza cumplen fielmente con lo que buscamos, que llegue la herramienta a manos de gente que lo necesita y que tienen pasiones, pero no las oportunidades”.

Para llegar a estas estudiantes, se contactaron con la profesora Claudia Uribe, a través de la Fundación de Orquestas Juveniles, ya que la docente formó la orquesta de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y actualmente, se desempeña en el Conservatorio de Música de la Umag. Ahí invitó a Constanza y Dayra, como aspirantes, pero obviamente, la intención de las estudiantes es permanecer y desarrollar una carrera musical.

Así lo expresó Constanza, que empezó en la música en 2012. “Fue muy repentino porque empecé a ir al Conservatorio y al escuchar todo, me nació altiro volver a tocar violín. Tuve que vender mi violín para comprar las cosas de mi hija, eso fue hace como siete meses. Después empecé a llegar al conservatorio y la profesora Claudia me invitó a asistir a los ensayos, donde me definí y quise volver al Conservatorio, al que espero entrar el próximo año. Ahora estoy en la especialidad de Hotelería, tengo la práctica en la Chocolatta, estudiar y de ahí ir a mi casa. Ahí sigo mi ‘segundo turno’. Vivo con mis papás y mi pololo”, relató la estudiante.

Para el seguimiento de estos casos, la fundación se contactó con la unidad de Vinculación con el Medio de la Umag, “para que pueda hacerse cargo de estas situaciones, en que las dos son músicos, tienen esta pasión, pero no los medios, entonces como fundación involucramos al estado, la sociedad civil y a los empresarios que quieran unir los esfuerzos para darles las oportunidades a nuestros jóvenes”, añadió Annette Alemán, que desde ya, les puso tarea a las estudiantes beneficiadas, porque “nos juntamos con el grupo Gondwana que nos prestó el tema ‘Antonia’; ellos también están apoyando La Ruta de los Violines y vamos a invitar a dos de los 15 lugares que recibieron violines para visitar Santiago el 26 de octubre en la galería de Patricia Ready. También nos invitaron al Kidzapalooza”.

La entrega de estos violines se realizó ayer, en el Colegio Miguel de Cervantes, donde en el acto tocó el Cuarteto Antártico, integrado por estudiantes que partieron en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre junto a la profesora Claudia Uribe. Una de sus integrantes, Francisca Andrade, recibió el tercer violín de forma simbólica, a la espera de su dueño definitivo.