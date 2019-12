Visitantes argentinos aprovecharon de hacer sus compras navideñas antes que el impuesto les “cierre” las puertas

La medida anunciada por el recién asumido Presidente Alberto Fernández de aumentar a un 30% el impuesto a las compras en el exterior, complica a los compradores viajeros de la Patagonia.

Lejos están los tiempos en que Zona Franca estaba repleta de vehículos con patentes negras y con argentinos haciendo esfuerzos por llevarse enormes pantallas de LCD a sus ciudades. Ahora, su presencia ha bajado considerablemente, porque el cambio de moneda ya no les es tan conveniente como antaño. Pero una nueva medida gubernamental podría llevar, prácticamente, a la extinción de los compradores del país vecino.

El recién asumido Presidente argentino Alberto Fernández anunció un alza en los impuestos para quienes compren en el exterior, de un 30%, cuando son con tarjeta de crédito. Pero como el dólar tampoco está tan favorable, las variables resultan cada vez más perjudiciales para los visitantes.

Ludmila Ferreyra y Néstor Miers llegaron desde El Calafate junto a sus hijos para comprar los regalos. “El impuesto supuestamente, este fin de semana no iba a estar, se supone que a partir del fin de semana que viene, y por eso venimos igual. Realmente, si se aplica el impuesto, yo desde mi lugar, no vendría, no es conveniente. Aunque siga habiendo diferencias a favor, entre el gasto de combustible y demás, no nos convendría. Hasta ahora sí nos es favorable. Venimos seguido, dos o tres veces al año”, apuntó Ferreyra. La última vez que vinieron fue en abril y consideran que “no encontramos grandes diferencias en los precios, inclusive en electrónica hay cosas que son convenientes para nosotros, puede haber diferencias de hasta el 50%. Estamos tratando de comprar todo ahora para ya no venir más hasta que se solucione todo esto. Si encima aumenta el dólar y nos aumentan el 30%, es una barbaridad”.

Daniel Padilla, en tanto, sostiene que “con este tema no se sabe nada, si sube o no, así que por eso aprovechamos de venir. Yo calculo que en enero se va a saber qué idea tiene el Presidente y la vice, pero sí yo creo que no nos va a convenir, nos va a subir todo. De pronto vamos a llegar a una Venezuela”, bromeó el ciudadano que llegó en familia desde Río Gallegos. Otro tema que influyó fue el estallido social en Chile, porque “cuando ustedes tuvieron su inconveniente, a nosotros aún nos convenía venir, pero ahora no. Vamos a ver qué pasa en enero, ahí ya nos van a dar el golpe. Venimos seguido, todos los meses, a comprar, aún nos conviene, como zapatillas, herramientas, que allá está el doble, así que llevamos un montón de regalos para los chicos”.

Mientras esperaba un espacio para estacionarse, Juan Tornau opinó que venir a comprar a Punta Arenas “nos conviene hasta cierto punto, en algunos artículos sí, otros no. En los electrónicos nos conviene, pero ropa y comida está bastante caro para nosotros, porque el cambio está muy bajo. Con este impuesto hay que ver, el gobierno recién está empezando. Además que uno viene a distraerse uno o dos días, pero ahora va a costar más”, lamentó Tornau, también de Río Gallegos, que igualmente menciona que otro factor que los hizo dudar en venir fue la crisis social en Chile, “porque veíamos por televisión lo que pasaba, pero ojalá pase y se mejore la situación, tanto para ustedes como para los que venimos”.

La ropa no le conviene

En el estacionamiento, Patricia López, también de Río Gallegos, esperaba al resto de la familia. “La ropa no nos conviene, está al mismo precio y la comida, carísima. Lo único que sí es favorable son los electrodomésticos, por ejemplo, llevamos tazas, que allá están a 200 pesos cada una y por ese precio acá llevamos cuatro. Con este impuesto sí, va a ser difícil que vengamos, ahora ya se está notando. No siempre venimos, solamente para las fiestas y por eso llevamos muchos juguetes”, declaró, justo cuando al auto llegaba el chofer, Miguel Llanllán, que en esa misma línea, indicó que “está más o menos, un poco mejor para los electrodomésticos, juguetes, pero así estamos, aprovechando lo que nos queda. Ahora para comer es tres veces más caro que allá, por ejemplo, comprar un poco de fiambre y pan te sale 1.200 pesos argentinos y es mucho, no vale tanto el fiambre. Sobre la crisis de ustedes, en su tiempo la gente dejó de venir, pero ahora está más tranquilo, así que venimos por el día y despejarse un poco también”.

Otro que llegó desde la provincia de Santa Cruz fue Adrián Alvarado que reconoce que en algunas cosas, como la electrónica, “aún nos conviene, pero lo que está muy muy caro es el hospedaje, o sea, no es que esté caro, sino que el cambio nos ‘mató’; el combustible también, entonces tenés que venirte calculando y hacer una calzadita nomás de combustible para alcanzar y no irte de los costos. Y comida está caro, pero todo por el dólar”. Y si así está la situación, con este impuesto “va a ser mucho más difícil venir. Yo creo que va a venir la persona que está cerca, con autito económico. La ventaja es que es lindo Punta Arenas, está bien organizada y la gente es buena. Sobre la crisis, preguntamos antes de venir, y la mayoría decía que Punta Arenas es una ciudad aparte. Igual lamentamos mucho lo que pasó, porque le afecta a Chile y a nosotros, tenemos que estar todos unidos y que se solucionen las cosas por otra vía, sin tanto desmán”, indicó Alvarado que viene por una noche y hoy emprenden el retorno. “Antes veníamos por más tiempo, cuatro, cinco días, a cabañas, pero ya pasó esa época”, concluyó.