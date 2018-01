Voraz incendio destruyó por completo una vivienda y dejó a una familia damnificada en la población Río de la Mano

El siniestro se inició minutos antes del mediodía de ayer en un inmueble de grandes dimensiones de calle Patagona Nº2036, el que fue consumido por las llamas generando la interrupción del suministro eléctrico hasta pasadas las 16 horas. Los vecinos hicieron un llamado a la comunidad puntarenense a colaborar con ayuda para las personas afectadas.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Un voraz incendio, totalmente desatado, consumió en su totalidad un inmueble de dos pisos que estaba emplazado en calle Patagona Nº2036, en la antigua población Río de la Mano, propiedad compuesta por una vivienda, un quincho interior y un almacén de nombre “El Criollito”.

La emergencia estalló alrededor de las 11,45 horas y recién fue controlada en su totalidad pasadas las 15 horas, dejando damnificada a una familia de cuatro integrantes, constituida por el matrimonio de Francisco Macías y María Díaz, además de dos hijas de 19 y 24 años, ésta última se encuentra de viaje.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava compañías, quienes desplegaron un amplio operativo para extinguir las desenfrenadas llamaradas que amenazaban con propagarse a viviendas contiguas, sumado a la colosal columna de humo que pudo avistarse desde distintos sectores de Punta Arenas.

Según relató Constanza Muñoz, una vecina testigo in situ del inicio del siniestro, “cuando estaban haciendo los milcaos en el quincho llegó una vecina a avisarles que se estaba quemando el segundo piso, pero de la parte de atrás no se veía. Cuando la señora María subió pudo ver que se estaba quemando el quincho y ellos no querían salir de la casa. No se sabe cómo se inició el fuego, pero ellos dicen fue porque estaban friendo los milcaos”.

A su vez, narró que “en primera instancia acudieron los vecinos a rescatar algunas cosas y a intentar apagar el fuego, pero no pudieron hacer nada por la gran intensidad del incendio y la señora María no quería salir de su negocio pero debió ser sacada por los mismas vecinas casi a la fuerza”.

Desabastecimiento

de agua

Transcurridos al menos un cuarto de hora, la faena de Bomberos se vio dificultada ante el desabastecimiento del vital elemento, la baja presión en los grifos y las intensas rachas de viento que facilitaron que el fuego aumentara su fuerza de forma intimidante, desbordándose por las ventanas del inmueble afectado y alcanzando a los cables del tendido eléctrico, hecho que obligó a los voluntarios que denodadamente cumplían con su labor en la techumbre de la casa a huir rápidamente para no ser alcanzados por el fuego, resultando uno de ellos con diversas quemaduras, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de las Fuerzas Armadas, Cirujano Cornelio Guzmán.

“Es una vivienda de larga data que tiene una estructura bastante grande, de material ligero, donde las condiciones climáticas de viento hicieron que la propagación de fuego fuera mucho más rápida. Efectivamente tuvimos problemas de abastecimiento de agua, cuando se sacan muchos carros al lugar quiere decir que falta personal o agua. Los carros tienen que estar suministrados de agua que los da el grifo y en este caso tuvimos problemas del suministro y de presión de los grifos”, explicó tras la emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Bahamonde.

Tras aquel álgido instante, en que el descontrolado siniestro destruyó por completa la estructura de una vetusta y reconocida vivienda del sector, personal bomberil logró controlar la emergencia trabajando tanto por calle Patagona como en el pasaje Aconcagua, ubicado en la parte posterior del sitio afectado. Afortunadamente, el muro cortafuego de la propiedad evitó que las llamas se propagaran a la casa colindante, en la cual arrienda hace dos años un grupo familiar compuesto por dos adultos y tres niños. Distinta fue la suerte para un inmueble interior que se encontraba en construcción y que pertenecía a Miguel Lara Garrido, la cual fue afectada en casi un cincuenta por ciento.

Clientes sin electricidad

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la empresa Edelmag, que debió interrumpir el suministro eléctrico debido a que el fuego alcanzó a los cables del tendido eléctrico dilatando las redes de baja tensión producto del intenso calor, por lo cual 189 clientes del cuadrante comprendido entre las calles Pérez de Arce, pasaje Caffarena, Manuel de Salas y Zenteno quedaron sin luz hasta las 16 horas.

Desolación y llamado

de ayuda

Con desconsuelo y una evidente afectación emocional, la dueña de casa observaba al frente de su vivienda que estaba envuelta en llamas cómo todos sus recuerdos, su fuente laboral y el trabajo de toda una vida se incineraba en cosa de minutos, debiendo ella ser controlada casi a la fuerza por algunos vecinos para evitar que ingresara al lugar de la emergencia.

En el pasaje posterior, detrás del inmueble, se encontraba tendido en el pavimento Francisco Macías, quien con lágrimas y una angustia desoladora intentaba buscar alguna explicación a lo que estaba sucediendo, siendo tan grande el impacto del hecho que el hombre debió ser asistido por el personal paramédico del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) al presentar una descompensación, teniendo que ser trasladado hasta el Hospital Clínico de Magallanes.

Alrededor de ambos damnificados, un numeroso gentío lamentaba profundamente el dantesco escenario que presenciaban. Entre ellos se encontraba Susana Ugarte, presidenta de la junta de vecinos Nº23 Río de la Mano, quien manifestó “estamos tremendamente conmovidos con esta situación porque es un negocio de muchos años que está a cargo de una familia muy querida. Todos los vecinos estamos impactados con esta situación que hoy día se está viviendo y obviamente que vamos a reunirnos como directiva para hacerle un llamado a los vecinos para ver qué tipo de cooperación podemos brindarles, porque la verdad es que cuesta creer lo que está pasando, es impresionante”.

Ante esto, la dirigenta llamó a todas las personas del barrio a asistir a una reunión que se efectuará a las 19 horas de este viernes en la sede social ubicada en la intersección de las calles Serrano y Patagona, con el fin de analizar de qué manera se le puede brindar ayuda a la familia damnificada, y entregarle alguna solución a esta desgracia, de la cual nadie está libre de vivir.

Finalmente, hizo un llamado a la siempre solidaria comunidad magallánica a ponerse la mano en el corazón y a colaborar también con cualquier tipo de apoyo. Para aquello dispuso su número de celular 9-83867915.