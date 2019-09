Voto de concejal Bahamondes impidió que Matheson tenga una calle con su nombre

Edmundo Rosinelli

erosinelli@laprensaaustral.cl

La votación del miércoles terminó en un “empate técnico”, impidiendo que la propuesta de la Comisión Cultura y Nombres de Calles del Concejo Municipal fuera aprobada.

Acogiendo una resolución del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Punta Arenas, la presidenta de dicha comisión, Verónica Aguilar, presentó un listado de cinco nombres para designar igual cantidad de calles de los loteos Integración I y II.

¿Pero dónde estuvo el punto de controversia? En los nombres de personas vivas que fueron propuestos, como el del ex intendente Christian Matheson, la destacada enfermera Myrna Pavlov, Marcela Oyarzo e Inés Vidal Andrade, esta última consejera del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Los concejales dejaron en claro, en todo momento, que no es un problema con los nombres que aparecen en el listado, sino que la crítica va por el lado de que las calles deben ser bautizadas con nombres de personas fallecidas que, obviamente en vida, hicieron un aporte a la comunidad o destacaron por algo importante.

Y aun cuando no existe un reglamento en la municipalidad que impida designar una calle con el nombre de una persona viva, los ediles acordaron redactar uno, lo antes posible, que regule esta materia.

Por eso fue que el tema generó tanta controversia y las veces que el alcalde lo puso en tabla nunca hubo consenso.

Finalmente, y previo debate en comisión, el alcalde volvió el miércoles 25 de septiembre a someter la propuesta a votación.

Cuatro votaron a favor (Claudio Radonich, Alicia Stipicic, Verónica Aguilar y Arturo Díaz). Cuatro lo hicieron en contra (Germán Flores, Daniela Panicucci, Alejandro Soler y José Aguilante). Y hubo una abstención, la de Mauricio Bahamondes.

El resultado obliga al alcalde a repetir la votación, pero en una nueva sesión.

Propuesta rechazada

Así ocurrió ayer con la sesión extraordinaria a la que convocó el jefe comunal, a solicitud de los propios concejales. Los puntos de tabla eran solamente dos. Y uno justamente la designación de nombre de calles.

Verónica Aguilar volvió a leer el listado, antes de ser sometido a votación. La propuesta era designar el pasaje 1 sur con pasaje 2 poniente del Loteo Integración I con el nombre de Christian Matheson Villán.

Marcela Oyarzo Pincol, para la calle 1 Poniente (loteo Integración I); Ramón Cañas Montalva, pasaje 3 (Loteo Integración I); Mirna Pavlov Peruzovic, calle 1 oriente, calle 2 norte (Loteo Integración II) e Inés Vidal Andrade, pasaje 1 oriente (Loteo Integración II).

Ambos loteos se ubican en prolongación Avenida Circunvalación.

La nueva votación ya no fue empate técnico, sino que de rechazo, ya que a los votos de Flores, Panicucci, Soler y Aguilante, ayer se sumó el de Mauricio Bahamondes, que terminó transformando su abstención inicial en un voto en contra, con lo cual la propuesta ya no tiene vuelta atrás y el ex intendente Matheson se quedó sin calle con su nombre.

Concejal Bahamondes

Mauricio Bahamondes aclaró que siempre ha estado en contra de bautizar calles con el nombre de personas vivas.

El miércoles su primera opción fue abstenerse porque no había participado en las reuniones de la Comisión Cultura y Nombre de Calles.

El alcalde aclaró que aquellos concejales que se abstienen de una votación lo que de alguna manera es votar en contra.

Dijo que si la votación del miércoles se hubiese mantenido ayer, en 20 días la propuesta terminaba siendo aprobada, porque en ese escenario quien definía era el alcalde. “Siempre me he manifestado en contra de poner el nombre de personas vivas a las calles, independiente de que conozco a lo menos dos personas del listado, que tienen méritos de sobra para ser homenajeadas con una calle. No obstante lamento que esto no esté reglamentado”.