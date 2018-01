Universidad de Chile oficializó ayer por medio de un comunicado el fichaje del venezolano Yeferson Soteldo. La “estrella” del presente mercado chileno de pases aprobó durante la mañana los exámenes médicos de rigor y luego firmó contrato con el elenco azul.

“Con música ‘llanera’ le damos la bienvenida a Yeferson Soteldo al ‘Romántico Viajero’. Te vas a enamorar de estos colores pequeño crack”, escribió el club, adjuntando un video en que aparece el futbolista posando con su nueva camiseta.

GRAN POTENCIAL

Soteldo, seleccionado adulto de su país con sólo 20 años (estatura 1,60), viene de defender a Huachipato, donde rindió a gran nivel e incluso despertó el interés de otros “grandes” del fútbol sudamericano, pero su representante y el club “acerero” optaron por dejarlo un año más en el medio local para que gane experiencia. “El y su agente (Secasports), escogieron el proyecto deportivo de Universidad de Chile para seguir desarrollando su enorme potencial futbolístico”, detalló la página azul.

Durante la jornada, el delantero y también eventual enganche visitó las dependencias del Centro Deportivo Azul (CDA), donde estampó la firma para sumarse como refuerzo de la “U” a otros dos jóvenes valores que vienen pidiendo cancha en el fútbol chileno: el volante ofensivo Angelo Araos (Antofagasta) y el lateral zurdo Felipe Saavedra (San Luis).

“SANGRE AZUL”

El habilidoso jugador venezolano dio sus primeras declaraciones como jugador de la “U” a la página oficial del club. “Es un grande. Desde que lo veía por televisión me fascinaba. Ahora que pasé por las instalaciones quedé sorprendido porque hay de todo para crecer como jugador y como persona, que es lo más importante”, dijo Soteldo.

Agregó que “preferí venir acá por el proyecto que me mostraron. Voy a sudar esta camiseta como si fuera mi vida y desde ahora llevaré en la sangre a esta institución”.

Los exámenes médicos a que se sometió durante la mañana se prolongaron por cuatro horas. “Gracias a Dios todo salió bien. Estoy contento porque volveré a jugar Copa Libertadores y creo que vamos a pelear la competición. Eso va a ser importante para todos”, enfatizó.

NEGOCIACION

Si bien Azul Azul no entregó detalles de la negociación, ha trascendido que Soteldo arribó al elenco dirigido por Angel Guillermo Hoyos vía préstamo de un año por un millón de dólares.

Si la “U” quiere adquirir el 50% del pase del jugador después de los doce meses podrá hacer uso de una opción de compra que ascendería a 2,5 millones de dólares más. El porcentaje restante de la carta se mantendrá en poder de Huachipato.

Recordar que el venezolano era la gran obsesión de los universitarios y de Hoyos para este año y lograron ganarle la pulseada a Colo Colo, que también lo tenía en la mira.

Ahora la “U” centra su esfuerzo en la contratación de un volante ofensivo, siendo la primera opción César Pinares (26 años), quien pertenece al Al-Sharjah de Emiratos Arabes, donde en tres meses no ha logrado adaptarse. Para ello, los azules tendrán que pujar nuevamente con Colo Colo, que también lo tiene en carpeta.

Como segunda opción para el puesto asoma en el CDA otro mediocampista nacional, César Valenzuela (25 años, Huachipato).

HABLA PINILLA

Mientras tanto, el plantel azul se encuentra de pretemporada en La Serena, trabajando para los tres objetivos de 2018: campeonato nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

Al término de la jornada matinal de ayer sacó la voz Mauricio Pinilla. “Cualquier jugador que venga acá tendrá las mismas obligaciones y deberes de cualquiera. Todos tienen que venir a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Sea (Yeferson) Soteldo o (César) Pinares, para nosotros es importante que hagan crecer a este equipo y demostrar que tienen los argumentos para ponerse la ‘U’ en el pecho”, puso presión el goleador.

Agregó que la incorporación de un jugador como Soteldo aportará “características distintas y más variables” y enfatizó que ahora la tarea del plantel es “insertar a los jugadores nuevos en la realidad de Universidad de Chile para que puedan asumir responsabilidades cuando no estén los grandes”.

Relacionado