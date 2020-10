Vukusich arreteme en contra de jefaturas médicas y cuestiona por “vergonzosa” carta de equipo de Enfermería

– Profesional salió al paso de las críticas formuladas en cuanto a que la dirección del principal recinto médico se habría transformado en un “mero buzón” del Servicio de Salud Magallanes. Objetó la solicitud de que intervenga el subsecretario de Redes Asistenciales, planteando que ello no se condice con la permanente crítica al centralismo.

“De pronto surge una severa crítica a la gestión de la dirección de Salud Magallanes, catalogando al director del hospital como “un mero buzón”, presentando a la opinión pública una crisis al interior del Hospital Clínico, en el peor momento posible, generando incertidumbre y aún mayor temor en la población, ya cansada de las esperas interminables, que se acentuaron gravemente con la pandemia. Largas listas de espera que ahora son incalculables… Parte de aquello es, sin duda, inevitable, pero no en la magnitud en que se manifiesta y, lo peor, sin ver una pronta salida”.

Así comienza la postura crítica que asumió Juan Vukusich Covacic, quien, bajo el título “La mano que mece la cuna”, cuestionó duramente la carta que firmaron la subdirección médica y los jefes de servicios del Hospital Clínico, en la cual plantearon qué, en medio de la pandemia, el principal recinto hospitalario enfrenta un cúmulo de problemas a nivel directivo y argumentaron que ello se relaciona con su relación con el Servicio de Salud Magallanes.

Aludió además al reclamo que también presentó el equipo de Enfermería de las decisiones de las autoridades.

Sobre lo planteado por la subdirección y las jefaturas médicas, Vukusich sostuvo que no se puede objetar que “la dirección de Servicio haga exigencias o “presiones” para mejorar la resolución de las patologías Ges, en lo que corresponde a la autoridad, ya que, si no lo hiciera, sería cuestionada por negligente. La producción en la atención de salud ya venía a la baja, no mejoró en el periodo de semanas entre el primer brote y este segundo brote. ¿Por qué? Que vengan equipos ministeriales a evaluar y aportar, mostrando falencias y sugiriendo mejoras en la gestión es parte del trabajo en red y responsabilidad ministerial.

“Recibir las críticas con altura de miras y tomarlas como una ayuda es el rol de los equipos. Sentirse pasados a llevar es no tener la autocrítica y la humildad necesaria para hacer los cambios posibles”, indicó.

“¿En qué participa el Director del Hospital Clínico en la destemplada queja y para qué decir la vergonzosa carta de las enfermeras, que descalifican casi de modo discriminatorio las capacidades laborales del director del hospital y de la dirección del servicio?”, preguntó Vukusich.

Carta vegonzosa

Respecto de la carta del equipo de Enfermería, objeta que, para cuestionar al director del hospital, señalen que no basta haber sido general de carabineros o administrador de empresa, desconociendo su trayectoria y, prácticamente, mofándose de los directivos, que postularon a la alta dirección publica. “¿Por qué los médicos locales no postulan?”, cuestionó.

“Preguntemos –añadió- a los directivos actuales subrogantes: Dra. Iduya, quien ganó el concurso para la dirección de Servicio de Salud Magallanes, no aceptando el cargo por razones de remuneración y costos personales, ¿por qué postula, entonces?; el actual subdirector Médico del hospital, socio de la clínica IMET, que no ha dejado de funcionar en la pandemia, ¿qué ha hecho para para mejorar la gestión de imagenologia del Hospital Clínico? ¿No hay ahí un conflicto de intereses?

Vukusich recordó que la carta menciona que los domos no están siendo utilizados, sirviendo algunos para acopio de insumos. “Afortunadamente no han sido necesarios para la gestión de camas. Esto no implicó costos económicos para el hospital. ¿Queja porque ocupan los estacionamientos?”, planteó la duda.

Atención ambulatoria vs consultas privadas

Otro cuestionamiento que dejó para hacer frente a las críticas expuestas fue: ¿Por qué las especialidades médicas no hacen atención ambulatoria, cuando sí se hacen en consultas privadas y clínicas? Añade que existe la posibilidad de usar otras dependencias disponibles, existen recursos económicos que aporta el Gore, que podrían ser aporte para dichas falencias de personal.

“Nos quejamos del centralismo, pero, en vez de buscar soluciones regionales, le vamos a llorar al nivel central para hacer un escandalillo y defender lo indefendible. La responsabilidad de nosotros mismos es la incapacidad de resolver nuestros problemas, con diálogo y altura de miras”, enrostró.

Vukusich contraatacó preguntando: “¿A quién se quiere defender? Presiones que se han ejercido para defender a la enfermera de Gestión del Cuidado que claramente falta a la probidad administrativa y que, aún cuando no fue confirmada en el proceso de postulación, se mantiene en ese cargo”.

El profesional expuso que “quejas por no darle poder sobre ciertas decisiones de traslados no son más que una búsqueda de argumentos sin sentido alguno. Eso no significa trasladar las decisiones a los sindicatos”.

“Estoy seguro que no todos los jefes de servicios que firmaron esta carta tienen los antecedentes del todo claros y las oscuras maniobras para que la camarilla de siempre recupere el poder parcialmente perdido.

“4.044 incumplimientos Ges quirúrgicos”.

“8.981 incumplimientos Ges especialidades”.

“Con esas cifras es del todo lógico que exista “presión” para buscar estrategias de sustantivas mejoras. ¿Por qué sentirse acosados?”

“¿Qué proponen para resolver esto?”

“¿Trasladar las atenciones al nivel privado? ¿Por qué en el nivel privado es posible?”, preguntó.

Unidad de

Psiquiatría

Vukusich señaló que el traspaso de la unidad de Psiquiatría pasando a ser un CR más dentro del Hospital Clínico, cuestión que hace años estaba detenida, es algo donde se trabajó durante meses con la participación de la subdirección Médica del Hospital Clínico, el Servicio de Salud Magallanes y las unidades administrativas y de gestión del cuidado.

“Es absolutamente falso lo que dice la carta al respecto. Lo que sucedió es que no les gustó el acuerdo logrado”, apuntó.

En su opinión, hay que terminar con la subdirección de Gestión del Cuidado como se entiende hasta ahora y devolver la autoridad a los jefes de CR sobre la gestión de Enfermería. “Dos cabezas en un sombrero. La mano que mece la cuna”, concluyó.