Francisco Eterovic

De Walter Rauff los magallánicos, de vez en cuando, recuerdan sus pasos por estas tierras, de modo preferente, la gente que trabajó con él en la pesquera a la salida del antiguo muelle de Porvenir o más tarde en la planta de Tres Puentes, ahora en Punta Arenas.

– “Era un jefe estricto”, recuerda un operario compañero de estudios del curso del periodista de estas líneas.

Rauff, por las publicaciones de ayer y las citas de hoy, tuvo bastante que decir en la Segunda Guerra Mundial.

Desconozco la fecha precisa en que arribó a Magallanes a la gerencia de la empresa Sara Braun, ubicada justo al frente de lo que es hoy el Hotel José Nogueira. Ahí lo vi un día al salir de la oficina gerencial y dar instrucciones a un empleado. Una mirada de arriba abajo al comprador que lo observaba y de nuevo a su sitio de trabajo.

Pero pasó el tiempo.

Sin querer queriendo en una tarde de invierno llegué al Hotel Cabo de Hornos en busca de una entrevista y tropecé con Rauff que andaba detrás de alguien.

-Perdón. Le señalé…

-No se preocupe, respondió en un castellano alemanizado.

El que venía para encontrarse con el ex oficial del régimen de Adolfo Hitler era don Juan Parnov, alemán, avecindado en Magallanes de años. Su profesión: comprador de lana por lo que estaba muy al día de precios y demases sobre el producto. Antes de llegar al lugar donde estaba el ex coronel, saludó al periodista preguntando –como de costumbre- Y … ¿alguna novedad? Tomó por el brazo al ex oficial y se acomodaron en una mesa del salón iniciándose una conversación entendible sólo para quien hablara alemán.

Otro sería el día en que Parnov presentaría a Rauff al periodista magallánico de la nota.

Bomba noticiosa

Las informaciones periodísticas de verdadero interés transcurrían de forma pausada, sin apuro. Sin embargo, de pronto sucedió algo imprevisto y los profesionales de la prensa en Magallanes de capitán a paje, sintieron el golpe derecho al mentón. Los grandes diarios nacionales en sus primeras páginas señalaban que había sido detenido en Punta Arenas un ciudadano alemán el que sería trasladado a Santiago.

Se supo de boca de los mejores informados en los medios regionales que la detención se había producido alrededor de las 12 horas del día anterior en el establecimiento comercial que gerenciaba.

Funcionarios de investigaciones lo notificaron que debía dejar Punta Arenas y viajar a Santiago.

Lo hizo y la Corte Suprema dio su veredicto dejándolo libre por un tema de plazos.

Rauff entonces regresó a Magallanes, a Porvenir, y de ahií seguiría a Punta Arenas.

La zona le agradaba y lo dijo muchas veces.

Encuentro

Llegó el invierno y por supuesto con el la temporada de ski. El presidente de este deporte, Antonio González, hermano de Carlos González Jacksic, ex alcalde y diputado, le pidió al secretario que subiera “al cerro”, que “viera todo”, y que él llegaría una hora y un poco más al lugar.

Al entrar al refugio reconocí a Parnow que estaba con Rauff almorzando. El primero se levantó y me llevó a su mesa invitando a hacerles compañía. Así, mientras hablábamos sobre Magallanes y su futuro, podíamos apreciar el rostro contento del germano.

Apareció 30 minutos más tarde, “Antuco” González; estuvo un rato y luego ambos recorrimos los lugares más cercanos del refugio.

Interés por Rauff

A todo esto Magallanes era noticia mundial en los grandes diarios de Europa y América.

Las memorias

Visto lo anterior, llegué hasta la pesquera en el sector de Tres Puentes para hablar con Rauff. Recuerdo que salió a mi encuentro con su perro que comenzó a revolotear de un lado a otro hasta que recibió una reprimenda y se quedó tranquilo.

-En qué anda?, consultó…

-Mire, me trae lo siguiente: me interesa escribir sus memorias.

Silencio.

“Y como le decía el documento lo guardaría José Camelio Rial en su caja fuerte, sellado. Sin su permiso, no hay apertura”.

Silencio y sonrió.

Traté de nuevo de hablar con él. Se había ido a Santiago, enfermo y no lo vi más.