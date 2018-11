William Levet, ex usuario del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur: “Los vi emocionarse y trabajar todo el día con una persona para que ésta diera un paso”

A menos de dos semanas de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, el productor de televisión William Levet Mella, de 46 años, cuenta su historia y llamó a cooperar en esta cruzada solidaria programada para el 24 de noviembre próximo, que espera recaudar 720 millones de pesos para la mantención de los centros que funcionan en la región.

Debido a su trabajo en ITV Patagonia, conoció de cerca el trabajo del Centro de Rehabilitación y escuchó durante años los testimonios. Hoy, tras haber sido usuario y lograr la rehabilitación, da testimonio del compromiso de cada uno de los profesionales.

Levet llegó al recinto el 31 de julio del año pasado luego de un accidente cerebrovascular. Se le obstruyó una arteria del lado derecho del cerebro lo cual le produjo una parálisis en la parte izquierda, básicamente en las extremidades, pierna y brazo. “Era domingo, yo sentí un calambre en el pie y en la mano izquierda, pensé que era por estar tanto rato sentado y sin hacer nada, al contrario de lo que hago en la semana en que estoy todo el día en movimiento”, planteó.

Reconoce que tuvo suerte ya que lo llevaron al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, cuyo personal constató que se trataba de un accidente cerebrovascular, quedando hospitalizado. “Me derivaron al Centro de Rehabilitación. Cuando llegué cojeaba y la mano no la podía mover, comencé con las terapias, me atendió un equipo interdisciplinario y en un comienzo tenía que ir todos los días, pero gracias a Dios mi caso no fue tan grave como otros casos que ha tenido el Centro. En diciembre me dieron el alta”, complementó.

Al principio, como muchos pacientes sintió vergüenza porque como terapia debía hacer ejercicios muy básicos, pero no podía; debía tomar clavos o piezas e irlas cambiando de un lugar a otro. Ahí tuvo el apoyo incondicional de los profesionales del Centro de Rehabilitación.

“Cuando entras al Centro respiras este optimismo, la entrega de cada uno de los funcionarios. Los vi emocionarse con los avances y trabajar todo el día con una persona para que ésta diera un paso. No hay distinción socioeconómica, ni de edad, una entrega por completo a la rehabilitación”, relató, agregando que tenía una hora de terapia que era intensiva, lo que ayuda para que uno salga adelante.

“Mi agradecimiento para los funcionarios del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, en especial a la terapeuta Verónica Bustamante, kinesiólogo Carlos Pagels, y alumnas en práctica que llegaron desde Temuco y Valdivia”, concluyó Levet.