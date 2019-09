XIº Festival Folclórico en la Patagonia, el regreso

Año 1990 El aluvión de mayo de ese año que azotó Punta Arenas, obligó a suspender el pre festival Parte II

Por Jaime Bustamante Bórquez

Fotos Archivo LPA

Tras las primeras reuniones, la idea de reeditar el festival fue tomando cuerpo. Diferentes organizaciones de la ciudad ofrecieron su concurso. Revivía el espíritu de unión, en torno a la fiesta musical.

La primera etapa contemplaba la realización de un pre festival que estaba pensado para designar a los representantes locales. También estaba programada una jornada de preclasificación en Natales.

El 14 de marzo de 1990, “Cocho” mostraba el símbolo del festival, confirmando que seguiría siendo el “Ñandú”. Aunque había otras sugerencias, como el uso de la figura de un pingüino, Cárcamo manifestaba: “La verdad es que la decisión debiera tomarse en los próximos días y la prioridad la tiene el “Ñandú”, que fue siempre el símbolo del evento”. En cuanto a la contratación de artistas precisaba: “Hemos tenido algunas conversaciones con Santiago y la Patagonia argentina, pero hasta el momento no hay nada confirmado, no sólo será importante contar con artistas de otras partes, porque queremos que los principales actores sean los grupos y solistas de nuestra región”.

El 19 de abril, se conocía el afiche ganador, Manuel Cárcamo Navarro era el creador laureado, en segundo lugar, se destacaba Mauricio Valencia y en tercero, se clasificaba la creación de Carlos Cáceres. La nota de prensa que daba cuenta del concurso, manifestaba que se habían recibido 26 trabajos y que Leopoldo Romero, Francisco Cruces, Jessica Restovic, Juan Ursic y Griselda Bontes habían sido los jurados, que eligieron el afiche de reinicio del encuentro patagónico.

Todo marchaba sobre ruedas y los preparativos del pre festival acaparaban la atención de la población magallánica.

El río de las Minas

Pero el 4 de mayo, a eso de las 13 horas, cambió abruptamente el eje de las preocupaciones. La Prensa Austral del 5 de mayo, titulaba: “Más de doscientos damnificados, 11 casas destruidas y graves daños dejó el desborde del río de las Minas”. Más adelante se desarrollaba la noticia: “El avance de las aguas con gran cantidad de material de desechos, troncos de árboles y otros elementos produjo un atascamiento en los distintos puentes que cruzan sectores de la ciudad produciendo un desborde que provocó situaciones conflictivas que afectaron incluso el sector céntrico de la ciudad”. A medida que pasaron las horas se fue evidenciando la magnitud del desastre natural, lo que implicaba un cambio fundamental en las prioridades.

Y el festival no fue ajeno a esta realidad. A raíz de la situación de emergencia, se decidió suspender el pre festival. “Debido a toda esta situación de emergencia que vive la ciudad con la inundación, resultaría inoficioso concretar la idea del pre festival, ya que la comunidad deberá incurrir en gastos que no estaban contemplados, por lo que se decidió eliminar dicho festival. En todo caso se agregó un día más al festival, que va en julio, por lo que si bien cambia un poco la forma no lo es tanto en el fondo”. Las declaraciones eran de Leopoldo “Polo” Romero, miembro de la comisión artística del XI festival. En la nota de prensa, Romero señalaba, además, que la fecha de inscripción para los artistas regionales interesados en participar del show, finalizaba el miércoles 13 y el jueves 14 se reúne el jurado de selección y ven los cuadros de inicio del festival. El sábado 16, se va a conocer el resultado de la preselección y lunes 18, se conocerán los resultados de la selección.

En tanto el pre festival de Natales se confirmaba para el viernes 8 y sábado 9 de junio. Lentamente la ciudad fue volviendo a la normalidad. Las clases se reiniciaron y desde las ruinas se volvieron a levantar las casas y como tantas veces, la vida comenzó con más fuerza y la esperanza de un mañana mejor.

El festival en la etapa final

El 4 de julio se anunciaba, que estaban a disposición de los interesados las entradas para el XIº Festival en la Patagonia, las que se podían adquirir en la secretaría del comité organizador establecido en Colon al llegar a Bories. Los precios fijados eran platea preferencial $10.000, (el valor del diario La Prensa Austral era de $150); abono platea: $8.000; abono tribuna: $4.000. En cuanto a las entradas individuales, su valor sería de $1.200, por jornada la tribuna y $500, la galería. La nota de prensa señalaba que se estaban celebrando convenios con instituciones, para que sus funcionarios puedan adquirir entradas a través de economatos.

El 7 de julio se publicaba en la prensa el aviso de invitación al festival, donde se anunciaba a los confirmados, ellos eran por Chile: Los Surcadores del Viento, Jorge Yáñez, Arak-Pacha, Margot Loyola, Santiago Cuatro, Los Huasos del Algarrobal. Por Argentina estaban confirmados: Los Tucu Tucu, Los Fronterizos, César Isella, Los Caravajal, Los Cumpas, Roberto Ternan, Grupo Vocal Fantasía. La fiesta estaba armada. “El evento musical entró en su etapa decisiva y final en cuanto a los preparativos para su realización”. Con estas palabras Alfonso Cárcamo, iniciaba la nota de prensa que anunciaba la pronta realización del certamen. Y continuaba: “paulatinamente se está recibiendo el aporte comprometido por el comercio y el empresariado local, lo cual nos reconforta porque indica que existe interés desde todos los ámbitos por revivir esta fiesta folclórica que antaño ocupó un lugar preponderante en el quehacer regional”.

Más adelante señalaba: “Si bien han sido importantes las contribuciones recibidas, aún faltan algunas, por lo que hago un llamado, a los que faltan, para que se sumen a las ya recibidas. Todos quienes tengan interés por cooperar en la organización del festival para que se sumen e integren a las distintas comisiones”. Solo había que esperar para que se levente el telón. Todo comenzó a girar en torno a certamen que tantos recuerdos traían.

Las emisoras, grandes aliados

Las emisoras adaptaron sus programaciones. Radio Divina FM, dedicó un espacio entre las 16,30 y 18 horas, a recordar canciones y artistas de los festivales anteriores. El espacio conducido por Luis Conejera, contaba con la participación de Nelso Reyes y Mario Grandi. Desde el 10 de julio hasta terminado el evento estuvieron en los micrófonos “Divinos”, la mayor parte de los artistas participantes.

El 12 de junio, aparecía el aviso invitando al festival, en él, se mencionaba a los artistas regionales que participarían en tan magna justa. Los músicos locales eran: Mosaico Latino, Semilla, Llay Llay, Violeta Ruiz, Claudio Coronado, Quinteto Balkra y Carlos Díaz.

Otra emisora que se cuadraba con el festival era Polar, su director René Venegas O. informaba: “Polar, mantendrá un completo equipo de locutores, periodistas, animadores y comentaristas, el que entregará a la audiencia todos los detalles que ocurran tanto sobre, como tras el escenario. El equipo era coordinado por Miguel Palma, en la parte programática, Daniel Ruiz en locutores y Fernando Ferrer lo periodístico. Formaban parte del elenco: Patricio Mladinic, Américo Giulliucci, Patricia Cifuentes, Alfredo Vera, Héctor Altamirano, Leonardo Bustos, Hugo Huala, Adrián Almonacid, Francisco Alvarez, Eduardo Pérez, Patricio Águila, Pedro Gallardo, Aladino Cárcamo y Roberto Bravo.

Y llegó el esperado 26 de julio. La Prensa Austral publicaba en su página 25, la nómina de las siete primeras canciones de la competencia, estas eran: “Guaracha del recuerdo” , interpretada por Javier Barría de Rio Gallegos; “Revuelo” defendida por el dúo Canto Nuevo y Talleres, de Río Gallegos, “Lamento Alacalufe” ,interpretado por Renovales de Punta Arenas; “Luna de cristal”, defendida por Seeven, de Río Gallegos; “Canta Hermano Mío”, interpretado por Mauro Martino y el grupo Liber Paz, de Punta Arenas; “Rin de la vida y el amor” con el grupo Sinom de Porvenir y Nevara en Primavera a cargo de Alturas, de Punta Arenas.

En la misma edición, el matutino La Prensa Austral informaba: “tras un receso de 12 años, hoy a las 20 horas en el gimnasio cubierto se dará inicio a la XIº versión del Festival Folclórico en la Patagonia, certamen que en cuatro días reunirá a interpretes chilenos argentinos y a un conjunto uruguayo”.

Ya habían pisado suelo magallánico, los argentinos: Los Fronterizos y Roberto Ternan y se esperaba para ese mediodía la llegada de Los Surcadores del Viento, Los Huasos del Algarrobal, el grupo de música andina Arak Pacha, Jorge Yáñez, Santiago 4 y María Inés Naveillán. Finalizaba la nota, con los nombres de los animadores que darían vida al evento, la primera jornada estaba a cargo de Patricio Mladinic y el argentino Ricardo Ramos. En la presentación de las canciones en competencia, la responsabilidad de la presentación era de la profesional de Radio Nacional, Sofía Mancilla.

¡Ya viene el festival!