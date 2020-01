Ya han sepultado a dos víctimas de la tragedia del Hércules de la Fach

Este sábado 18 de enero fueron sepultadas dos de las 12 víctimas identificadas tras la tragedia aérea del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile que cayó a las aguas del mar de Drake, el pasado 9 de diciembre, desapareciendo con 38 personas a bordo.

Los velatorios y funerales del teniente Enrique Alonso Ruiz Moreno, de 28 años, y del cabo segundo de la Fach, Luis Arturo Montoya Soto, se realizaron en las ciudades de San Felipe y Constitución, respectivamente.

La familia pudo despedir al teniente Ruiz con los honores de reglamento. El esposo y padre de un niño y de un bebé que viene en camino tuvo una emotiva misa fúnebre.

Al final del responso, su padre, Enrique Ruiz Gómez, dejó en claro que Enrique era un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo y un buen vecino, y que eso, se reflejaba en la constante compañía y apoyo que han recibido como familia.

En su alocución afirmó que “desde que ocurrió el accidente, en nuestra villa todos los vecinos se unieron y gracias a esas plegarias, tenemos la dicha de tener a Enrique Alonso acá. El que sea recordado por todos como un buen hombre nos conforma como familia. Hoy día Enrique ya está con nosotros y nosotros creemos que él fue un lucero que pasó por el lado y que fue más allá, y deja un hijo, una esposa y una estrella que va a nacer”.

“Rogamos porque Dios lo acoja en su reino, y esperamos que sea así. Pero también quedamos en la tierra los que estamos sufriendo y con estas plegarias que hemos dado en nuestra vecindad son en parte para que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea tenga la fortaleza porque en él recae el dolor de esta tragedia”, manifestó, según lo reproduce el Diario El Centro.

Finalizó afirmando que “hoy día pierdo un hijo. No he tenido tiempo de llorar mucho, pero lo haré. Es muy probable que en algún momento me interne en el bosque o suba a la montaña y desde allí dé un grito de dolor”.

En Constitución, Región del Maule, en tanto, tuvo lugar el velatorio y funerales del cabo segundo, Luis Montoya Soto. Era casado con Caroline Carvacho Gutiérrez y padre de tres hijos.