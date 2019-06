“Yo creo que esta gestión municipal no estuvo a la altura de lo que Punta Arenas esperaba; y ahí estamos todos al debe”

Claudia Caballero

El cargo de concejala lo vio siempre como un trabajo, no un pasatiempo. Y en él aplica todo el método y la disciplina que imprime como profesional del trabajo social. Es así que Daniela Panicucci Herrea (34), llena su agenda semanal escuchando a los vecinos. Dice que se impuso la misión de realizar un trabajo en terreno y de excelencia, para llevar las solicitudes de los vecinos al Concejo y ver cómo la gestión municipal se hace cargo de los problemas de la gente. Panicucci hace 3 meses fue madre por segunda vez y decidió volver al trabajo porque los vecinos preguntaban por ella constantemente.

– ¿Cuándo nace la inquietud de realizar su trabajo social a través del Concejo Municipal?

– “Yo no tenía una militancia, pero siempre fui una mujer con convicciones, con ideales y principios inculcados en la izquierda. Y eso es obviamente por mi papá (Dante Panicucci), mi tía Nelda (Panicucci) y por mis abuelos, Manuel y María Blanca, a quien conocían como “Italia”. Yo siempre dije que era mi abuela la que estaba más a la izquierda, quien me enseñó a mirar la vida desde la justicia social y a trabajar desde ahí. Y no militaba porque me sentía reacia y como veía que mi acción y mi trabajo llegaban a un buen puerto, nunca estuve en una militancia”.

– ¿Y por qué decidió militar en el Partido Socialista?

– “Me comentaron que iban a crear una “seccional” con el nombre Nelda Panicucci y que querían que yo me sumara y los apoyara. No me pude restar, dije “aquí hay que estar, porque mi tía se lo merece”. Además, había sido en el partido donde mi tía había tenido sus más profundas penas y más grandes alegrías. Y fiché en el PS. Hasta ese momento no se me pasaba por la cabeza ser candidata. Pero me di cuenta de la necesidad de renovar en política, rostros nuevos pero con tradición. Y vi que había mucho cariño aún por mi tía Nelda y eso me hizo acreedora de un tremendo respaldo ciudadano”.

¿Qué recuerdos tiene de la labor que hizo su tía, como alcaldesa, como intendenta y en el partido?

– “Cuando fue alcaldesa yo era muy chica y la acompañaba a todas partes. Me decía, vamos a ir a tomar té para allá, vamos a ir a visitar a un compañero enfermo, vamos a ir a ver a una familia. Y siempre estuvo donde tenía que estar. Y eso yo lo valoro mucho. Yo tengo muy pocas cosas de ella, pero una de las que heredé son sus botas. Unas marca “Bloom”. El otro día una dirigenta me las vio y me miró sorprendida, porque de esas botas ya no se ven, y le dije: “sí, son las botas de mi tía”.

Ya dentro del Concejo

– Y una vez dentro del Concejo, ¿cómo ha sido su experiencia?

– “Como yo ya había trabajado en distintos servicios públicos, no son temas totalmente nuevos para mí. Lo difícil es lidiar con las trabas de la burocracia para quienes creemos que las instituciones no tenemos que marcar el paso. Hoy tenemos que estar para entregarles un proyecto ciudad, para mejorar su calidad de vida y muchas veces se manosea el concepto. Pero cuando hablamos de esto nos referimos desde la felicidad de la gente e incluso darles dignidad. Y ese es el principal desafío que tienen las instituciones y que muchas veces se pierde entre papeles y documentos”.

¿Siente que ya puede hablar de logros?

– “En términos de logros, ya vamos a tener la sucursal del barrio Sur de la farmacia comunal. Esa fue una propuesta que presenté en la mesa del Concejo para la cual agradezco el apoyo del alcalde y los concejales. Era una sentida necesidad de los vecinos adultos mayores, que decían que cuando iban a la farmacia los medicamentos ya no estaban. Y había que solicitarlo y eso se demoraba. También son otras pequeñas gestiones que va cambiando la realidad de los vecinos, los emprendedores, algunos casos sociales. Obviamente hay ciertos proyectos ciudad que a uno le gustaría pero aún no pueden concretar”.

– Se le ha visto en los Concejos con voz firme, no sólo dar su opinión sino también discrepar fuertemente con el alcalde u otros concejales. Ha sorprendido a algunos sectores con este carácter y actitud.



– “Lo que se hereda no se hurta. Mi rol como concejala es fiscalizar. Y en eso me preparo en mi gestión diaria. No voy a la crítica por criticar. Cuando yo planteo una postura es porque hay una convicción detrás y un trabajo metódico que me permite dar un fundamento a lo que estoy viendo en mi contacto directo con los vecinos. Yo creo que esta gestión municipal no estuvo a la altura de lo que Punta Arenas esperaba. Yo creo que Punta Arenas se merecía más. Y ahí estamos todos al debe. Yo creo que aún no están puestas las prioridades en la mesa y lo he señalado con fuerza”.

¿Pensaría en una repostulación como concejala o le gustaría hacer otra cosa?

– “Yo hoy día estoy cien por ciento dedicada a mi labor de concejala. Lo he señalado, mi idea es poder hacer una gestión de excelencia, poder plantear las prioridades que muchas veces no han estado presentes que tienen que ver con salud, educación, con el trabajo del Concejo Municipal. Lo otro, tiene que ver con la gente que me va a poner donde quieran que esté. Y hoy no es el momento de ver eso. Hoy es el momento de trabajar en terreno y después ver lo que va a pasar”.

¿Y si le pidieran que fuera candidata a alcaldesa?

– “Yo no estoy para proyectos personalistas. A mí lo que me interesa es un proyecto social y colectivo y cómo vamos a construir un proyecto ciudad. Y frente a eso siempre mi desafío será hacer un aporte a ese proyecto, desde el lugar donde crea la gente que tenga que estar”.