“Yo me quedo con aquellos que están disponibles para reconstruir la Democracia Cristiana”

Este sábado 7 de abril se realizará en la capital el Consejo Ampliado de la Democracia Cristiana, convocado por la directiva nacional, para buscar un diagnóstico común sobre caminos de solución a la crisis interna que afecta al conglomerado tras la derrota electoral en segunda vuelta de la Nueva Mayoría el 17 de diciembre pasado. Para ello se buscarán consensos mínimos, con miras de poder seguir caminando juntos en la antesala de las elecciones internas del partido el 27 de mayo.

La presidenta regional de la colectividad, Eugenia Mancilla Macías, indicó que en esta instancia tendrían que determinar como militantes cuál será el rol que va a desempeñar la DC como partido de oposición en este período, particularmente en lo que es el primer año de gobierno de Sebastián Piñera y sin lugar a dudas también aquellos elementos que han marcado la agenda en este primer mes. “Estamos convencidos que a través del consenso vamos a poder tener un diagnóstico común y enfrentar esta etapa como un partido maduro, habiendo aprendido de los errores, pero también proyectándonos hacia el futuro”.

Mancilla añadió que sin lugar a dudas era necesario reformular las bases ideológicas de lo que hoy es la Democracia Cristiana. “Ya estamos en fase de congreso ideológico pero más allá de lo que es nuestra base estatutaria o lo que es nuestra doctrina, nosotros tenemos que ir adecuando nuestras acciones en función de los cambios que la sociedad requiere. En ese sentido así como el año 2007 la DC en su quinto congreso ideológico ya había puesto como tema país el fin al lucro en la educación, esos consensos a los que se llega en estas instancias deben ser cumplidos por la militancia y particularmente por nuestros parlamentarios, quienes son finalmente los que nos representan en el Congreso. Es importante el cambio que ha experimentado la sociedad hoy día, ésta se ha vuelto más exigente en términos de transparencia, de probidad, de coherencia de sus políticos y también se ha vuelto bastante más individualista que hace 20 años atrás y todo esto sumado al alto nivel de consumo de la sociedad chilena hace que el país requiera partidos políticos que estén a la altura de los desafíos para poder darle respuesta a las demandas de la gente”, puntualizó.

Consultada respecto de lo se que ha dicho que con este consejo también se buscaba recuperar el clima interno en el partido y evitar así la renuncia de más militantes, la timonel de la DC en Magallanes dijo que ella no era de las dirigentes que le gustaba disfrazar la realidad. “Muy por el contrario creo que la crisis más profunda que tiene la Democracia Cristiana hoy día es de convivencia y se requiere de mecanismos e instancias donde podamos sincerarnos y también administrar nuestras propias diferencias. Nosotros no somos un regimiento, somos un conglomerado político, un colectivo que requiere ponerse de acuerdo, pero también poniendo sobre la mesa nuestras diferencias, que por cierto las tenemos. Hoy día ese Consejo Nacional Ampliado, se abre como una posibilidad para iniciar el mejoramiento del clima interno del partido y creo que sin lugar a dudas a pesar de que nos pueda doler la partida de militantes, yo me quedo con aquellos que están disponibles para reconstruir Democracia Cristiana”, precisó.

Respecto de la agenda alternativa presentada por la DC al gobierno en donde se priorizan 13 puntos relevantes para el partido como descentralización, migraciones, solución integral a la crisis de La Araucanía, acuerdos mínimos de salud garantizados entre otros, y que fue vista con cierta cautela por parte de los ex partidos de la Nueva Mayoría, Eugenia Mancilla señaló que hoy día al no tener responsabilidad de gobierno no se requieren los conglomerados para tomar decisiones, “No estamos forzados a trabajar en coalición. Tenemos que darnos nuestro espacio primero para entender nuestro propio proceso y por eso la Democracia Cristiana sin excluir el diálogo, porque éste se va a dar con todas aquellas fuerzas que históricamente hemos trabajado en los gobiernos de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, pero hay que pensar que la DC también tiene una propuesta propia al país, queremos exponerla y no la vamos a omitir en términos de señalarle al gobierno cuáles son las prioridades que nosotros sentimos pueden ser asumidas por la actual administración y en las cuales obviamente requieren de la colaboración de los parlamentarios y eso no excluye los diálogos políticos”, subrayó.