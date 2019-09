Profesor Luis Legaza y su incursión en la política: “Yo no entiendo a una autoridad municipal que ande todo el día con la lógica de la selfie”

Claudia Caballero

ccaballero@laprensaaustral.cl

Con 60 años cumplidos dice que no se inscribiría en un partido político, porque no le gusta la lógica en la que se desempeñan. Pero sabe que tendría que formar parte de un pacto para no volver a perder la gran cantidad de votos con los que obtuvo la cuarta mayoría en las últimas elecciones de consejeros regionales. El profesor de Castellano y Filosofía, Luis Ricardo Legaza Soto, casado, dos hijos, aceptaría postular al sillón alcaldicio si así se decidiera en unas elecciones primarias de izquierda.

– ¿Por qué una persona que se ha dedicado por tanto tiempo a la educación decide dedicarse a la política?

– “Este interés por la política y lo público surgió desde siempre. Por la educación familiar, de preocuparse por lo social, de tener una mirada que vaya más allá de tu zona de confort. Mis padres eran dirigentes políticos. Mi madre dirigenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Ya en la universidad (Austral de Valdivia), se consolidó el compromiso con lo social y lo político, por lo que estaba sucediendo en esos años. Y luego acá en Punta Arenas en realidad hubo un tiempo en que no participé mucho. Y quizás el hecho de empezar a escribir una columna de opinión me dio la posibilidad de inmiscuirme en lo contingente, en lo nacional y en lo regional”.

– ¿Cómo describiría usted su mirada política y cuáles han sido sus vínculos con partidos políticos?

– “Yo soy una persona que tiene un fuerte sentido de izquierda. Pienso que desde ese sector podemos hacer las transformaciones sociales que en estos momentos no se están dando. Creemos que la lógica que se ha instalado en el mundo de que un único modelo es posible para entregarle progreso, desarrollo y seguridad a las personas -que es este modelo neoliberal- en todas partes está haciendo agua. Creo que los que somos de izquierda tenemos un profundo compromiso con los demás. Si bien pueden haberse cometido errores, creo que la mirada que tenemos acerca de lo que tiene que ser el ser humano, como un hombre nuevo, es posible. Y hay que luchar e insistir en ello aún cuando el discurso oficial te está diciendo que los de izquierda somos fracasados, que hemos llevado destrucción al mundo, me parece que no. Hay un sector de izquierda que todavía anhelamos, como lo dijo alguna vez Allende, que se abran las grandes alamedas para que transite el hombre libre”.

– ¿Y cuál fue su relación con el gobierno de Allende y la Unidad Popular?

– “Yo en ese tiempo era muy pequeño. Para el golpe militar yo estaba recién en octavo básico. Si bien uno vio allanamientos en el sector sur, en la universidad se hizo más notorio lo que estaba pasando en el país. En ese tiempo milité de manera oculta en el Partido Socialista. Una vez de regreso a Punta Arenas y cuando se hizo la reinscripción del partido, me anoté y estuve militando con ellos durante un tiempo. Por diferencias no tanto ideológicas si no más bien de prácticas, me retiré y dejé congelada mi militancia”.

Frente Amplio

– Se le vio cercano al Frente Amplio cuando nació este movimiento político…

– “En realidad en esa época no se hablaba del Frente Amplio (FA), yo diría más bien que trabajé por la candidatura de Boric. Igual me alejé porque creo que entraron en una dinámica, que era más de lo mismo. Tampoco veía que hubiera un acercamiento real a la base social, que es lo que uno espera de la política. Yo creo que hay mucho proyecto personalista, muchas miradas concéntricas y estamos en el siglo XXI, la gente cada vez se aleja más de esto porque ve precisamente que está en un sector, la clase política en otra y no existe mucha concordancia no existe una correlación de demandas y respuestas. Creo sí es un espacio interesante el FA, que se instaló como una tercera fuerza y terminamos con esa lógica de bipartidismo, dentro de ese espacio en el que estamos participando quizás podamos realmente establecer una manera de hacer política que sea más efectiva”.

– ¿Y cómo se da esta participación en el Frente Amplio?

– “A través de CreaKción, que es un grupo pequeño que se creó precisamente con la gente que se desvinculó del trabajo con Gabriel Boric, hemos hecho algunas actividades, participamos dentro de los hitos del FA, con otras fuerzas políticas, que están trabajando muy fuerte dentro del FA, con los independientes, con esta nueva fuerza que es Convergencia Social, estaba lo que era Izquierda Libertaria, Nueva Democracia. Hay sectores que están tratando de hacerse un espacio para hacer política que vaya más allá de la lógica de verdaderas células como lo estamos haciendo en la actualidad”.

– ¿Tiene intención de presentarse como candidato al sillón alcaldicio?

– “Me lo han planteado distintos grupos dentro de estos que he nombrado. He tenido contacto con partidos políticos ya establecidos que ven muy generosamente, con buenos ojos, que yo pueda representarlos. En realidad sí es una inquietud que no surgió tanto de mí si no que de mi círculo cercano de esa misma gente que confió en mí cuando votó para que pudiese llegar al Core, que cree que uno puede ser un aporte. Dentro de esa perspectiva yo lo estoy pensando. Creo que uno puede ser un aporte para establecer una suerte de gobierno comunal que sea distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho y totalmente opuesto a lo que se está haciendo en la actualidad”.

– Usted ya tuvo la experiencia de ir independiente y perder una gran votación que superaba a algunos consejeros actuales que están ejerciendo. ¿Revisaría su modelo de postulación?

– “Yo siempre he hecho la crítica a los modelos de elecciones que tenemos y hemos tenido, que vulneran absolutamente la voluntad del votante y del pueblo. En mi caso, la gente dijo que yo podía llegar al Core con la cuarta mayoría y el sistema legal vigente y defendido por todos los sectores en la actualidad dijo que no, que no podía quedar aunque la gente votó mayoritariamente por mí. Eso me parece una aberración democrática que la gente de izquierda y centroizquierda tiene que luchar por cambiar. Si no respetamos la voluntad soberana de la gente que va a las urnas cada vez se produce más este distanciamiento y el desapego por ir a votar. Yo creo que es una cosa que tenemos que revisar y veo a toda la clase política muy acomodada, he visto incluso integrantes del Frente Amplio que defienden el sistema. Es un traje a la medida para mantener a la gente que ha estado 40 años. Lo encuentro aberrante”.

Condiciones

– ¿Y está dispuesto a cambiar, analizar, otra forma de candidatura?

– “Yo diría que sí. La disposición está pero siempre y cuando acepten que: 1).- Yo no me voy a inscribir en ningún partido político. Yo respeto mucho la política y lo que hacen algunos de ellos, pero no me gusta su lógica cupular, porque vulnera la voluntad soberana y no me encuentro identificado con ninguno. Y no lo haría para llegar a un cargo de representación popular porque vulneraría mis propios principios. Y 2).- Yo optaría por la realización de primarias, porque si todo el sector nos uniéramos tras un solo candidato nos acercaríamos más a la gente. Yo iría de candidato siempre y cuando se hagan primarias y sea representante de un grupo mayoritario, no de un partido político, para alcaldes y concejales. Cuando sales con 500 votos no eres representativo”.

– Y respecto a nuestra comuna, ¿qué cree que falta en Punta Arenas y que estaría dispuesto a trabajar en su gestión?

– “Esto es muy repetitivo, pero que sea una alcaldía popular, ciudadana y representativa. De otra manera tú llegarías a ser un simple administrador como lo que vemos en la actualidad, que en realidad actúa a su amaño, bajo sus propios criterios, que se salta el Concejo Municipal…yo creo que esa no es manera de gobernar ni de dirigir. Hay muchas cosas que no se están haciendo y otras tantas que se están haciendo muy mal y la gente va a tener que seguir esperando. En educación por ejemplo. Que es lo que me atañe. Yo no he visto ningún plan de mejora que emane de la Corporación”.

– ¿Hay algún otro tema que haría de otra manera?

– “Yo creo que no hay que jugar en la lógica del estilo de Kathy Barriga ni la filosofía del Yo-Yo. Eso no te conduce a nada. Yo no entiendo a una autoridad municipal que ande todo el día con la lógica de la selfie. No me parece. Fíjate en el área periurbana, fíjate en lo que pasó con nuestros vecinos del sector Andino. Ahí hay temas que hay que resolver inmediatamente y no estar pensando en colocar 7 mil 200 millones de pesos para hermosear el sector Cerro de la Cruz que si bien quedaría bonito, ¿es lo que realmente necesita la comuna? ¿es eso lo que los vecinos están solicitando?. Tenemos problemas con la locomoción colectiva, con la matrícula en las escuelas, con la salud municipal, obviamente un déficit habitacional alarmante, la locomoción rural. Se necesita un municipio que sea un verdadero vínculo con el gobierno regional y los aportes sectoriales para subsanar eso. Ni los semáforos están coordinados. Los vecinos saben de lo que estoy hablando. Estamos el pleno siglo XXI y el municipio no ha sido capaz de subsanar el acceso a los consumos básicos de la gente. Ahí hay un tremendo desafío más que colocar un cartelito que diga ‘500 años’ y te saques la selfie”.