“Yo puedo dar fe que nunca engañé a las agrupaciones porque nunca manejé los dineros de éstas”

“Yo nunca fui asesora de nadie”, “yo no recibí dineros de la agrupación de viviendas para mi beneficio”, repitiendo estas frases en múltiples ocasiones, negando toda acusación en su contra y atribuyéndole responsabilidad a terceras personas, comenzó en la mañana de ayer la primera de ocho jornadas de juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas en contra de Patricia Mireya Ojeda Ojeda, imputada por el Ministerio Público por su presunta autoría y participación en el delito reiterado de estafa en perjuicio de ocho agrupaciones para la vivienda. Es acusada de actuar como eventual falsa asesora de proyectos habitacionales y de apoderarse supuestamente de los ahorros destinados a la postulación de la casa propia.

En la audiencia, la mujer relató latamente cómo ella se vinculó inicialmente con la agrupación Los Alamos, nombrando constantemente a Héctor Aguilar Cárdenas como quien había organizado a tres grupos habitacionales, y a quien le habría pedido formar parte de uno de éstos como postulante, ya que -según relató- ella no tenía una vivienda y quería acceder a una pero no con su nombre sino que con el de su pareja, asegurando que el ex alcalde Boccazzi inicialmente le ofreció a Aguilar conseguirles un terreno a los aspirantes, para posteriormente este último pedirle a Ojeda que fuera su secretaria y así ir inscribiendo a las personas.

“Yo nunca las engañé con esa plata porque nunca fue mía, y cuando se recibía ese dinero, que lo recolectaba cualquiera de la agrupación, se le entregaba a don Héctor al término de una reunión y él distribuía los dineros siempre con la directiva que correspondía. Acá muchas veces dicen que la asesora era yo, pero yo simplemente era postulante, acá el asesor y el gestor de todos estos trámites y quien recibía los dineros de la inscripción, quien organizaba las rifas y todo era don Héctor Aguilar Cárdenas, que después trabajaba con Carolina Jiménez (…) No fue que yo me tomara las atribuciones de decirles que yo quería hacer una Egis (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) y quiero que pidan plata para presentar los proyectos, de ninguna manera. En todas las reuniones hablaba primero don Héctor y los detalles que él me anotaba los decía yo, pero era él el que hacía todas las cosas”, declaró.

Asimismo, precisó que “yo puedo dar fe que nunca engañé a las agrupaciones porque nunca manejé los dineros de éstas, y me da pena que mucha gente piense que acá se trabajó por un año haciendo que la gente pierda su tiempo, incluyéndome a mí, cuando las agrupaciones siempre tuvieron el fin de llegar al Serviu, nunca fue un engaño porque yo misma era una postulante”.

Cabe recordar que según la acusación, los hechos habrían sido perpetrados en diferentes fechas de los años 2015 y 2016, donde la imputada engañó a integrantes de las agrupaciones Alto Alerce, Terra Australis, El Pacífico, Los Alamos, Hebrón, Costa Austral, Integración y Condominio Costanera atribuyéndose falsamente la calidad de asesora para gestionar ante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) los proyectos habitacionales de cada uno de estos grupos, sin que estuviera registrada o tuviera la calidad de entidad patrocinante, lo que -según indicó la fiscal- ocultó ante las personas a quienes les dijo que había presentado estos proyectos ante la autoridad de Vivienda para que pudieran adquirir o construir propiedades en diferentes sectores de Punta Arenas.

La fiscal a cargo de esta investigación, Wendoline Acuña, explicó que “esta señora se presentó ante las agrupaciones como una asesora, como orientadora, para presentar un proyecto inmobiliario ante el Serviu y para eso ella les cobraba dinero, sumas que fluctuaban entre los 270 mil pesos hasta 1 millón 200 mil pesos. Estas personas creyendo que efectivamente ella iba a cumplir con esta promesa de construir las viviendas y que ellos las iban a construir hicieron entrega del dinero y finalmente se dan cuenta que había sido un engaño porque la señora Ojeda no estaba inscrita ni registrada ante el Serviu como una Egis”.

A la vez recalcó que con los comprobantes se logró demostrar un perjuicio total de más de 34 millones de pesos, por lo cual se está solicitando una condena de 7 años de cárcel por su conducta reiterada, señalando que de las personas incluidas en la acusación no hubo un reintegro de sus dineros y si es que hubo “eso no elimina el delito ya cometido”.

Finalmente, según la persecutora, entre los denunciantes registrados existen 35 personas naturales y cuatro agrupaciones, asegurando que ellos dicen que son muchos más los afectados y que lamentablemente no tienen comprobantes que demuestren cada suma entregada.