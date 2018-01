“Yo soy socialista y si me expulsan, yo no me voy a ir con otro partido”

– El hecho de que se negara a apoyar a Vladimiro Mimica (PS) en la campaña diputacional, le trajo consigo una situación política compleja, la que podría terminar con la salida de su colectividad donde ha militado desde siempre.

La semana que hoy termina fue una de las más noticiosa para el Concejo Municipal de los últimos meses. Esto, porque la renuncia de la ahora ex concejala María Teresa Castañón (RN) por “motivos personales” y la aprobación de las patrullas municipales de seguridad, ha transformado -aunque sea por unos pocos días- a este cuerpo colegiado como foco principal de la opinión pública.

Quien ha sido parte relevante de la discusión política dentro del municipio y quien no ha pasado inadvertida en poco más de un año como edil comunal, es la concejala del Partido Socialista, Daniela Panicucci Herrera, quien el miércoles pasado rechazó el proyecto del patrullaje comunal y no sólo se abstuvo ante la decisión de renuncia de la concejala Castañón, sino que la llenó de críticas en la sesión ordinaria.

En entrevista con El Magallanes, la trabajadora social de 32 años y que es considerada por algunos de sus pares como la “rebelde del Concejo”, analizó no sólo la actualidad municipal, sino que además se refirió a su complicada situación política dentro del Partido Socialista, donde tendrá que enfrentar al tribunal supremo de su colectividad (que puede decidir suspender o hasta expulsarla del partido), luego de que ella optara por no apoyar a Vladimiro Mimica como candidato a diputado en las pasadas elecciones.

– Sus inicios en política tienen que ver porque la ex alcaldesa Nelda Panicucci fue su tía. ¿Cómo fue la relación que tuvo con ella que -por lo que cuenta- fue como su segunda madre?

– “Fuimos súper cercanas, yo agradezco harto a mi familia por cómo me enseñaron a ver la vida y soy muy agradecida. Ya sea de mi papá, mamá, tía, abuelos, primos y todos, porque de verdad que inculcaron principios y valores. La que menos me tenía fe era mi tía Nelda, porque a mí me pasó que yo compartí mucho con ella cuando yo vivía en Santiago. Entonces habían momentos -que eran mis primeras realidades- cuando te toca fuerte. Yo tenía 18 años y estaba estudiando en la capital. Me tocaron ver cosas súper fuertes y llegaba a mi casa llorando. Entonces mi tía Nelda me decía que tenía que ser fuerte, me veía llorar y me decía ‘Daniela, tienes que armarte de coraza’, lo cual es difícil cuando te conmueven las situaciones, pero en general súper bien. Yo compartí muchísimo con ella”.

– ¿Y en lo político? Considerando que Nelda Panicucci fue una de las autoridades más importantes de esta ciudad.

– “Mi paso en la política fue súper fortuito. A los 18 años tomé la decisión de qué iba a ser con mi vida y estudié Trabajo Social. Por ahí canalicé toda esta revoltija de ideales que a uno le inculcan. En algún momento se formó una seccional Nelda Panicucci en el PS y me dijeron que participe en esta seccional, yo no militaba en el partido. Finalmente acepté y me empecé a dar cuenta cómo era la cosa política. Después un tiempo me alejé, por lo que seguí con lo mío que era el Trabajo Social y con mis proyectos, hasta que pasó con la situación a concejales que no tenían candidato. Me fueron a buscar, y me dijeron que si yo quería ser la candidata. Entonces aquí me entró el bichito y sabiendo los costos que implicaba, porque claramente estaba mejor en mi otro trabajo y digo que bueno, hay que intentarlo. Ahí empezó mi aventura en la política y no me di ni cuenta y ya estaba metida en la campaña”.

– ¿Qué recuerda de esa campaña? Cuál fue la razón de tan significativa votación…

– “Es estar constantemente en movimiento, los equipos y la gente que se va acercando. Esto tiene que ver con las realidades porque la gente empieza a buscarte desde un comienzo. Tomé permiso sin goce de sueldo en mi trabajo y me dediqué netamente a esa campaña política. Yo creo que obviamente cuando llegaba a la gente, el hecho de ser Panicucci me abría muchas puertas, porque siempre había una historia o un recuerdo bien valorado hacia mi tía”.

– Ya ha pasado más de un año y en el Concejo hay personalidades muy opuestas. ¿Cree que es la más rebelde?

– “No (riéndose). En ningún momento me veo así. Lo que pasa que en esto, para tomar una decisión en el Concejo, no es llegar y tomarla. Hay toda una reflexión y un trabajo en terreno para tomar la determinación. Yo pongo temas en la mesa, pero como soy la rebelde creo que no.

“Yo siempre estoy muy atenta, entonces es parte también de la visión crítica que uno tiene. Más que ser rebelde, es porque yo tengo una mirada crítica en el Concejo; entonces eso hace que yo escuche lo que dicen los demás colegas, con los que tengo opiniones similares o dispares, entiendo el contexto democrático, cuando uno no está de acuerdo hay que plantearlo y no tengo miedo al quedarme callada al famoso qué dirán”.

– ¿Cómo es su relación con el alcalde Radonich? Por ejemplo Arturo Díaz hizo una crítica fuerte hacia él por no considerar al Concejo en las decisiones de gran calibre.

– “Yo tengo una virtud es que soy tolerante y empática. Entiendo que lo del alcalde tiene que ver con sus rasgos de personalidad, no sólo con la concejalía. Yo lo veo dentro de su liderazgo en la gestión municipal y ahí definitivamente nos ha pasado que nosotros estamos constantemente pidiendo cosas, pero él se dispara, pero es parte de su personalidad. Yo creo que hemos tenido hitos donde hemos llegado a acuerdos con él, que claramente ha sido provechoso para la ciudad. Yo en general con el alcalde tengo muy buena relación, pero cuando toca cuestionarse lo hacemos con ganas. Pero yo creo que el alcalde se pica más que yo”.

La noticiosa semana

en el Concejo

– Esta semana se confirmó la renuncia de María Teresa Castañón al Concejo Municipal y fue usted quien cuestionó con dureza la salida de la presidenta regional de Renovación Nacional. ¿Por qué hizo tales descargos?

– “Esta situación es compleja y adquiere varios ribetes, no solamente el hecho de presentar la renuncia, sino que es todo lo que conlleva. Yo en ese momento dije que me iba a abstener pese a todas mis críticas, porque además considero que Castañón estando o no, nunca fue un aporte a la gestión municipal. Nunca planteó opinión, nunca participó en comisiones, entonces lo que veía y ella también lo manifestó, que estaba incómoda. Esto porque decía que era una experta en temas municipales y nunca se vio ni la sombra de esa experticia. Más allá de las diferencias, porque yo con la concejala no nos saludábamos, porque los primeros meses tuve una diferencia y yo dije que aquí no había nada que hacer. De ahí dije que nunca más iba a cruzar palabras con ella.

“Cuando se empezó a comentar esto de la renuncia -más allá de los argumentos que ella señala- se empieza a rumorear de esta renuncia cuando pasan las elecciones presidenciales. Cuando ella toma la decisión y su renuncia es acogida, lo anterior deriva para el municipio en una situación compleja.

“En esto la derecha debe responder y además hay que recordar que ella es presidenta de RN. O sea, alguien tiene que responder, porque a mí me sorprendería mucho ver a la ex concejala en un cargo de gobierno; porque ella lo que argumenta son motivos personales y si no puedes ejercer un cargo en el municipio -donde no debes cumplir horario- pero sí vas a poder cumplir horario en el gobierno; claro, gana $3 millones de pesos y ahí tiene que responder la derecha”.

– El miércoles también se aprobó el proyecto de las patrullas municipales de prevención de seguridad, pero Ud. fue la única concejala que lo rechazó porque argumentó en la necesidad de un hogar para menores y más énfasis en el tema de la mujer en la sociedad…

– “No fue una decisión fácil. Efectivamente hoy cuando hablamos del tema de la seguridad ciudadana es una situación compleja. Efectivamente aquí conjugan distintas instituciones, lo primero que me pasó es que yo reconozco que el municipio se haga cargo de esta temática y lo dije. Pero así también nos deberíamos hacer cargo de otras temáticas y para eso no hay excusa. Mi situación es que cuando uno habla de los temas de seguridad ciudadana, si bien los diagnósticos, es lo que vamos a entender por eso. Si nos vamos a enfocar sólo en los hechos delictuales y uno tiene que hacer un trabajo articulado que es lo que se está proponiendo ahora.

“Cuando uno empieza a ver cómo se va articulando este trabajo, es efectivamente bueno. Detrás de cada acto hay patrones que se van repitiendo y esos patrones tienen que ver con carencias sociales; esas carencias son la vulneración de derechos a la infancia, de violencia intrafamiliar, en los barrios y frente a eso, yo rechacé esto, es porque estos temas tienen que estar en la mesa”.

Militancia

– ¿Cómo evalúa el hecho de que el Partido Socialista haya resuelto pasarla a Ud. ante el tribunal supremo?

– “Cuando fueron las elecciones parlamentarias, yo no estuve con el candidato del partido (Vladimiro Mimica) a quien yo le tengo un tremendo cariño y respeto; lo que pasa es que estas decisiones no se podían tomar a nivel central, sino que nosotros debemos establecer los canales para que la militancia se active y se motive con el partido. Con este tipo de decisiones claramente no lo vamos a conseguir. Nosotros tenemos que reactivar el colectivo del Partido Socialista y para mí fue una situación difícil porque tenía un familiar que iba de candidato (Karim Bianchi), por lo mismo yo dije que si el partido tomaba una decisión que incluya a la militancia, yo estaba con el candidato. Como no hice eso, fui pasada al tribunal supremo del partido y que me parece que es lo que corresponde, para que ojalá esto abra el debate a que hoy día nosotros como partido, debemos establecer con claridad los mecanismos con los cuales tomamos las decisiones. Nosotros debemos colocar a quienes nos representen, no a través de puertas cerradas, no por más contacto con el presidente del partido, sino que efectivamente porque represente al PS”.

– ¿Qué opina Eduardo Manzanares sobre esta situación?

– “Yo a él le dije desde un primer momento, porque él me preguntó qué iba a hacer en las parlamentarias porque él sabía. Yo le dije que si el partido hace una instancia en la cual es la militancia quien toma la decisión -sea quien sea- me pongo detrás del candidato. Al que tú pongas, porque validó la instancia de preguntar a la militancia. Se hicieron todos los esfuerzos para que eso pasara, Eduardo Manzanares lo intentó, pero por una cosa de plazos no se pudo y espero que para las próximas elecciones sí lo veamos. El me señaló que hay que esperar la decisión que tome el tribunal supremo, pero que en general, él está contento con mi desempeño como concejala.

“Esto está pasando con todos los partidos, donde hay mucha heterogeneidad; si no se establece el canal a cómo se manifiestan las opiniones o decisiones, es difícil. Hay personas que les molestó que yo no estuviese con Vladimiro Mimica, hay otros que le dio lo mismo y otros que dijeron que estaba bien”.

– ¿Y si Mimica hubiese resultado electo? ¿Hubiera hecho una autocrítica?

– “No. Yo no pienso ni en las sumas ni en los dividendos políticos. No aposté al ganador y a lo que yo creía en ese momento que era lo que había que hacer, ya sea con convicciones y con lo que creo. Efectivamente, se nos viene un tremendo desafío para estos cuatro años y le he dicho a Eduardo Manzanares: si los candidatos no son designados por la militancia, mi nombre no va a estar. Es así de simple. Yo soy socialista y si me expulsan, yo no me voy a ir con otro partido, sino que simplemente esa fue mi carrera política y que esas fueron las decisiones”.

– O sea, ¿se transformará en una especie de Luis Legaza? (Entre risas)

– “No, en ese sentido buscaré otros espacios de acción. Yo soy trabajadora social y he estado siempre vinculada a hacer distintos tipos de cosas”.