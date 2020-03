A sus 67 años Juan Morano Cornejo todavía tiene energía para enfrentar una candidatura y está dispuesto a pelear otra elección más. El ex alcalde y diputado buscará su tercer período como máxima autoridad comunal de Punta Arenas, aunque aún se desconoce si será sólo el candidato de Democracia Cristiana o de toda la oposición.

“Yo todavía no me siento como candidato propiamente tal. Creo que me sentiré así cuando realicemos una primaria entre más partidos y salga como candidato único. Cuando se haga una consulta ciudadana y sea la gente quien me elija para representarla como candidato, ahí podré sentirme así”.

– ¿Usted cree que será posible hacer unas primarias entre los partidos de oposición?

– “Sí hay posibilidades de hacer un acuerdo entre todos. Si la oposición no puede ponerse de acuerdo es obvio que va a ganar la derecha. Cualquiera que sepa sumar sabe eso. Hay que transformar el sentimiento que tenemos de ganar esta alcaldía en una acción concreta. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver qué tipo de comuna queremos para el futuro y ver cómo lo hacemos para transformarla juntos”.

– Pero hay partidos que han dicho que no quieren formar un pacto con ustedes…

– “En democracia todos pueden llegar a un acuerdo. Hay una tradición de la oposición para trabajar en conjunto. Nosotros creemos que podemos conversar con personas del Frente Amplio o incluso del Partido Comunista. Ahora si ellos no quieren hacerse parte se podrá discutir, pero eso sólo beneficia a la derecha”.

– ¿Cómo evaluaría la gestión del actual alcalde?

– “Si voy de candidato es obvio que la encuentro mala. Las autoridades están en deuda con la gente y no han actuado oportunamente ante los problemas. El tema de los pasajeros del barco que se bajaron en la noche del domingo, te demuestra que es evidente que lo han hecho muy mal. Y vamos un poco más allá y veamos el caso de Alejandro Kusanovic que sube una foto con dos pistolas y que diga que esa es la solución para los problemas. Eso no puede seguir. Magallanes está mal si tiene personas así en cargos públicos importantes”.

– ¿Y cómo ha sido el rol de la oposición como fiscalizadora del gobierno?

– “Yo creo que el poder de su rol tiene que ser importante. Eso también se puede ver en el trabajo que han hecho los concejales y los que están en distintos cargos públicos. Yo cuando ocupé esos espacios siempre tuve presente mi rol como fiscalizador de las distintas autoridades”.