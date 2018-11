Zarko Luksic: “Lo que me preocupa de Magallanes es que no aumenta la población y eso te está diciendo algo”

Caminaba por Bories, un día cualquiera, y al llegar a la esquina del Club de la Unión me topo con él. Lo miro y en segundos lo reconozco. Me estrecha la mano, nos saludamos, y salta la pregunta de rigor. ¿Qué hace en Punta Arenas?

Es Zarko Luksic Sandoval, 62 años, el abogado en quien la Democracia Cristiana confió el año 2006 que podría convertirse en senador por la Región de Magallanes.

La campaña que realizó le permitió capturar el 17,94% del electorado (11.831 votos), cifra que sumada a la de su compañero de lista de “Concertación Demócrata”, Pedro Muñoz Aburto, 33,31% (21.960 votos), no les alcanzó para “doblar”.

Fue así que en esa oportunidad llegaron al hemiciclo el socialista Muñoz y el independiente Carlos Bianchi, que obtuvo 18.275 votos (27,72%).

Luksic aspiraba llegar al senado porque diputado había sido durante tres periodos, entre 1994 y 2006.

La frustrada carrera senatorial lo llevó entre los años 2006-2010 a asumir el cargo de subsecretario del Trabajo, durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

Han transcurrido más de 10 años de aquella incursión electoral y sin embargo Luksic dice sentir un aprecio especial por esta región, lo que lo hace mantenerse ligado a ella.

– ¿De vuelta a la zona, pese a que no pudo representarnos en el Senado?

– “Por ahora me mantengo ligado y sigo dedicado a la enseñanza. Recuerdo cuando hice la campaña que muchos me decían usted se va a ir y no va a volver más, pero confieso que me enamoré de esta tierra. Soy, como dicen, un magallánico adoptado y por decisión propia. Nunca he perdido vínculos con la zona. Tengo muy buenos amigos y estoy dedicado a la actividad profesional y académica. En la Universidad de Magallanes dicto Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo, que son como mis dos especialidades, así que contento de estar acá. Estoy frecuentemente viniendo a la zona, seguro cada 10 ó 15 días, incluso a veces más seguido”.

– ¿Zarko, que visión tiene hoy de la Región de Magallanes. La ve empoderada económicamente o le falta algo?

– “Sobre Magallanes tengo dos opiniones. Desde el punto de vista de las cifras creo que está bien. Es una región con poco desempleo. En temas vinculados al Imacec (Indicador Mensual de Actividad Económica) no está en una situación desfavorable. Pero lo que sí noto es que falta más inversión. Lo que me preocupa de Magallanes es que no aumenta la población y eso te está diciendo algo. Si no hay un aumento de población se produce un estancamiento. Creo que esto está diciendo que, no obstante que las cifras de empleos son buenas, se necesita un impulso más potente y que eso traiga nuevos talentos, nueva gente, tanto en una visión de poblamiento pero también de fortaleza”.

– ¿Cómo cree usted que nos va a golpear la situación económica de Argentina, sobre todo en Magallanes, que vive tanto del comercio que ellos generan?

– “Ya está golpeando. Esto es algo que consulto permanentemente con la gente de acá y me dicen que prácticamente ya no están viniendo argentinos, lo cual está afectando muchísimo al comercio y al turismo. Sin lugar a dudas esta es una región muy dependiente de lo que sucede al otro lado de la frontera, y viceversa. Ellos también dependen de lo que suceda acá. En ese sentido es preocupante. Pero reitero, pese a que los indicadores de desempleo son buenos, es una región que está bien estancada”.

– ¿En el plano político en qué está hoy Zarko Luksic?

– “Muy poco. Más bien mirando la política. Ya no soy un actor permanente. No tengo cargos de representación, públicos ni partidarios, y estamos con un grupo, llamado “Comunidad en Movimiento”, donde los más conocidos son Felipe Sandoval, Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, tratando de recuperar los valores y principios del humanismo cristiano en política, y más una tarea de formación.

– ¿Usted abandonó la Democracia Cristiana?

– “Me salí de la DC hace muy poco, unos tres o cuatro meses”.

– ¿Los motivos de esa decisión?

– “Porque consideraba (se detiene y lo piensa unos segundos antes de seguir respondiendo), las razones son para una entrevista más larga”.

– ¿Pero en resumen y algo muy breve…?

– “Insisto, es para explicarlo en una entrevista más extensa. Pero aún le tengo cariño a la DC y me siento bien demócrata cristiano”.

– ¿Sintió un desencanto con su partido?

– “Creo que sí. Se produjo un desencanto, pero que viene de hace mucho tiempo. No fue una decisión inmediata sino que bien reflexionada y pensada, y por eso creamos lo que nosotros consideramos que es la DC, que es esta “Comunidad en Movimiento”.

– ¿Cómo vio la conducción que tuvo Carolina Goic al frente de la directiva de la Democracia Cristiana?

– “Noooo, bien, yo le tengo un gran aprecio personal a Carolina”.

– ¿Suena como palabras de buena crianza…?

– “No, no, no…de ninguna manera. Creo que fue una muy buena candidata (Presidencial), muy disciplinada y un gran aporte y lo va a seguir siendo, no me cabe la menor duda”.