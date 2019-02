Zona Franca se une con 17 locales a la campaña “Chao bombillas”

Seremi Schiappacasse planteó que la idea no es eliminar las bombillas, es una acción más bien voluntaria, lo que se les

pide a los locales que se adhieren es que no entreguen en forma normal las bombillas, sino que solamente lo hagan a pedido.

El seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse llegó ayer al mediodía al patio de comidas del módulo central de Zona Franca, pero no para servirse algo, sino para saludar a Zona Austral por unirse a la campaña “Chao bombillas”. Esto porque 17 locales de venta de comida y refrescos, decidieron sumarse a esta iniciativa, que busca disminuir la presencia de residuos plásticos.

Esta campaña no implica una prohibición, sino más bien, que los locales ya no incluirán las bombillas plásticas (o pajitas) en cada pedido. Serán los propios clientes los que tendrán que pedirlas, en caso de que lo requieran, por lo que la campaña también tiene como objetivo crear conciencia en la población, respecto del cuidado del medio ambiente, evitando la presencia de plásticos.

La asistente comercial de Zona Austral, Vanessa Simunovic, detalló que “tenemos más de 17 operadores que utilizan estos plásticos de un solo uso, así que ellos en su totalidad están de acuerdo con esta iniciativa, y también pretendemos incorporarla a la comunidad a través de medidas informativas, y que no sea de carácter obligatorio, sino de intentar cooperar con respecto a las medidas que ellos tengan como consumidor. La campaña consta de un ‘a pedido’, es decir, las personas que realmente necesiten las bombillas o las tapas de plástico las pueden solicitar en el lugar en que realicen su compra, pero los operarios no las entregan en un 100 por ciento, es decir, los que las necesiten están facultados de pedirlas”.

Eso pudo verse durante la jornada, en la que algunos usuarios prefirieron no usar la bombilla para tomar helados o jugos. Vanessa Schulz llegó con sus hijas Lioren y Lynnette Vargas, ambas estudiantes del Colegio Pierre Faure, de octavo y primero básico, respectivamente. La más pequeña contó que en su colegio, el profesor Eduardo Vidal recolectó las bombillas de plástico de jugos, helados y bebidas, para ser reutilizadas. “Después de los videos que uno ve, nota lo que pasa cuando las aves se tragan todo el plástico. Por eso estamos a favor de la campaña”, comentó Vanessa Schulz.

Finalmente, el seremi de Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, después de entregar material informativo a los locales de comida del Módulo Central, declaró: “La idea de este trabajo es empezar a eliminar estos plásticos que son los que están produciendo estos tremendos daños a nivel de medio ambiente, y justamente en este caso, que Zona Franca se asocie a esta campaña nos parece muy bien. La idea no es eliminar las bombillas, es una acción más bien voluntaria, lo que se les pide a los locales que se adhieren es que no entreguen en forma normal las bombillas, sino que solamente lo hagan a pedido. La campaña tiene una segunda fase, que es pedirle a los usuarios que no pidan bombillas. Hay alternativas, como la llegada de bombillas comestibles, existen bombillas metálicas o de algunos de papel que eliminarían el impacto de este tipo de bombillas en el sistema”.

Schiappacasse justificó todas estas campañas explicando que “estas bombillas, lo que sucede con ellas es que la gente, aparte de ocuparlas un par de minutos, termina botándola al sistema, los procesos de reciclo no son capaces de tomarla y por lo tanto, muchas veces termina o en el mar o playas. De hecho, cuando se mira la estadística a nivel mundial, el séptimo residuo más común en las playas son estas bombillas, y las aves y mamíferos que van a esos lugares, no las distinguen y las confunden con comida, y termina comiéndosela o dándosela a los polluelos, en el caso de las aves, y eso termina generando que muchas aves mueren en la edad previa a lograr emprender el vuelo”.

A estos 17 locales de Zona Franca que se unieron a esta campaña, hay que agregar a 19 comercios en la ciudad inscritos en esta iniciativa. Además, la seremi de Medio Ambiente se encuentra impulsando otra campaña similar junto al ministerio de Bienes Nacionales, llamada “Chao basura”, que multará con 4 UTM a gente que sea descubierta botando basura en las playas.