4 meses y medio de castigo para árbitro Eduardo Gamboa

El arbitro nacional Eduardo Gamboa fue sancionado con 18 semanas (4 meses y medio) por parte de la Comisión Arbitral de la ANFP, mientras que sus colaboradores recibieron un castigo de tres meses por la polémica tanda de penales de la final de la segunda división entre Vallenar y Melipilla.

La dura sanción aplicada al juez y sus asistentes Carlos Venegas, Juan Serrano y Angelo Hermosilla es por el grave error cometido en uno de los lanzamientos penales de Vallenar, en el que no se aplicó correctamente el reglamento, lo que después derivó en el reclamo de Melipilla.

Ante esto la ANFP, en una cuestionada determinación, resolvió repetir la tanda de penales en el estadio La Portada de La Serena, algo que no se llevó a cabo, pues el club del norte del país optó por no presentarse.

Desde Quilín ratificaron así el ascenso del los “potros”, aunque en Vallenar amenazaron con llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (Tas), algo que podría arrastrar consecuencias en la calendarización de la segunda división y la Primera “B”.

A la espera que se resuelva esta situación, Gamboa, Venegas, Serrano y Hermosilla deberán cumplir la sanción por el bochornoso error, la que no comenzó ahora si no que el 19 de diciembre, día del partido en que se dio por ganador a Vallenar en cancha, lo que después quedó en nada.

El castigo aplica tanto para la competencia nacional como la internacional, aunque no contempla quitarle al colegiado su condición de juez Fifa.

HABLA OSSES

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, reconoció su responsabilidad en el entuerto generado por el error de Eduardo Gamboa en la definición por penales, aunque apuntó al juez Fifa como principal culpable de lo sucedido.

“Es evidente que los que estamos a cargo de la Comisión de Arbitros sentimos la responsabilidad, pero evidentemente los árbitros fueron capacitados, no solamente por nosotros, también por Fifa y Conmebol. Yo asumo la responsabilidad de no advertirle el día anterior a la definición de qué pasaba en esa situación en específico. Esa puede ser mi responsabilidad, pero en ningún caso tiene que ver con una renuncia o con poner mi cargo a disposición. Creo que no corresponde renunciar, no está de acuerdo a lo que pasó. Los árbitros con la investidura de Eduardo Gamboa y de la investidura Fifa tienen la responsabilidad de conocer el reglamento y él lo ha asumido como un error personal, un error de su equipo de trabajo”, comentó Osses, aclarando que “aquí no hubo robo, no hubo dolo, aquí hubo un error de apreciación de la regla 2016 versus 2017 y por ese error tendrá que pagar”.