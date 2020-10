A recuperar terreno ante Colombia

La “Roja” juega esta noche por la segunda fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar. Rueda mueve fichas.

“Las penas del fútbol se pasan con fútbol” reza el adagio popular y así quiere demostrarlo hoy la Selección Chilena cuando reciba a partir de las 21,30 horas a Colombia en el estadio Nacional por la segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La “Roja” viene de caer por 1-2 en la agonía ante Uruguay en Montevideo con un polémico arbitraje del paraguayo Ever Aquino qué, en complicidad con el Var, perjudicó a la “Roja” al no cobrar un claro penal a favor (con el marcador 1-1) y sancionar otro muy discutido en contra (la apertura de la cuenta para los “charrúas”).

ALINEACION

El técnico Reinaldo Rueda moverá algunas fichas para mejorar un funcionamiento que en la capital uruguaya dejó buenas sensaciones. De partida ingresará Mauricio Isla, ausente por Covid en la primera fecha, mientras que César Pinares sería titular en desmedro José Pedro Fuenzalida.

Tentativamente, Chile formará hoy con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Paulo Díaz, Sebastián Vegas (Nicolás Díaz); Charles Aránguiz, Claudio Baeza; César Pinares, Arturo Vidal, Alexis Sánchez; y Eduardo Vargas.

LOCALIA

“En toda Clasificatoria los puntos de local son importantes. Chile hace respetar su localía y más esta Selección. La premisa es sacar los puntos. Quisimos dar el golpe de autoridad en Montevideo con lo que expusimos, pero no nos alcanzó… no fue posible por esos imponderables del juego”, comentó ayer Rueda en conferencia de prensa.

“Colombia es un equipo competitivo, con mucha fortaleza, con fútbol pragmático, práctico y hombres potentes. Hay que ser inteligentes, desconectar sus microsociedades y evitar que generen el fútbol que ellos realizan”, agregó sobre la fórmula para neutralizar al rival de turno.

REFERENTES

Sobre la incorporación de Mauricio Isla, el técnico colombiano de la “Roja” afirmó: “Es importantísima, todos conocemos su trayectoria y características de juego. Llegó con una gran felicidad a la Selección y eso es muy positivo, transmite liderazgo y alegría al equipo y ojalá que eso nos aporte bastante para el partido”.

También dedicó palabras a Arturo Vidal. “Ha demostrado ese carácter de jugador de Selección, esa nobleza de corazón y esa entrega que tiene por la ‘Roja’ y el cuerpo técnico. Es un hombre que por eso ha ganado lo que ha ganado, por eso ha sido exitoso en ligas competitivas y lo está demostrando acá”.

Sobre Alexis Sánchez dijo que su situación “es un caso excepcional, por todo lo que ha vivido (lesiones e inactividad). Su mejor versión podremos evaluarla después de 10 ó 12 partidos”.

TEMA VAR

En otro plano, Rueda fue consultado por el polémico arbitraje del partido con Uruguay. “Escuché las grabaciones del Var… Ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Hay que cerrar ese caso, adaptarnos y esperar que todos los actores del fútbol, directivos, periodistas, árbitros, jugadores y nosotros los entrenadores cuidemos la actividad”.

“Tenemos esa gran responsabilidad social y también la de intentar equivocarnos lo menos posible, porque ya la vida nos enseñó lo que es vivir sin fútbol. Por el bien de la actividad, todos los actores intentemos equivocarnos lo menos posible”, finalizó.

COLOMBIANOS

Volviendo al partido de hoy, el técnico portugués de Colombia, Carlos Queiroz, se inclinaría por la siguiente oncena: Camilo Vargas; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Duvan Zapata y Luis Muriel.

“Intentaremos mostrar la mejor identidad de Colombia para ganar el partido y jugar un buen fútbol contra Chile, que tiene bastantes buenos jugadores y se conocen bien hace muchos años”, comentó Queiroz.

“Chile tiene un buen fútbol por las bandas, pero no sólo por las bandas. Vimos contra Uruguay que lo hacen bien por el centro. Es un buen equipo, no se espera nada diferente y no quiero que los jugadores de Colombia se concentren en imaginar las fortalezas de Chile. Tenemos que pelear e ir hasta la muerte, con mentalidad de ataque, de buscar el gol y la portería del adversario haciendo buen fútbol”, complementó.

PROGRAMACION

Integramente se jugará hoy la segunda fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022. Esta es la programación (horarios de Chile):

17,00: Bolivia – Argentina, en La Paz.

18,00: Ecuador – Uruguay, en Quito.

19,00: Venezuela – Paraguay, en Mérida.

21,00: Perú – Brasil, en Lima.

21,30: Chile – Colombia, en Santiago.

Recordemos que en la primera fecha, el martes y miércoles de la semana pasada, se registraron estos marcadores:

Paraguay 2 – Perú 2.

Uruguay 2 – Chile 1.

Argentina 1 – Ecuador 0.

Colombia 3 – Venezuela 0.

Brasil 5 – Bolivia 0.

COVID EN PERU

Siempre en el marco de las Clasificatorias, la prensa peruana informó ayer sobre posibles casos positivos de Covid-19 en el plantel peruano que hoy recibirá a Brasil.

De hecho, cuatro jugadores locales no fueron considerados en la práctica de ayer y no fue por problemas físicos: Alex Valera, Raúl Ruidíaz, Aldair Rodríguez y Christian Ramos.

De confirmarse los casos de contagios, el técnico Ricardo Gareca tendrá sensibles bajas especialmente en ofensiva, pues Ruidíaz viene de ser titular ante Paraguay. En tanto, Rodríguez también iba a ser de la partida.